Aydın'da acı olay! Tırın altında kalarak can verdi

Aydın'ın Söke ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Yenikent Mahallesi'nde bulunan bir maden ocağı şantiyesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, şantiyede aşçılık ve çaycılık yapan 52 yaşındaki Bahar Durmaz, çöp dökmek için çalışma alanının dışına çıktı. Durmaz, dışarıya çıktığı sırada manevra yapan bir tır sürücüsünün kör noktasında bulunması üzerine aracın altında kaldı.

Kazayı fark eden çalışanların durumu yetkili birimlere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Durmaz’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından tır sürücüsü A.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.