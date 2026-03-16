Aydınlatma direğine çarptı, hayatını kaybetti! Hatay'da feci kaza

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Yeşilova Mahallesi Çayırgah mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Suriye uyruklu Fuat Alassid'in kullandığı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkıştığı yerden çıkarılan talihsiz sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.