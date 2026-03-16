Türkiye’de ilk defa görüldü: Takkeli cılıbıt kaydedilen 504. tür oldu

Zengin bir kuş çeşitliliğine ev sahipliği yapan Gaziantep’te “Takkeli cılıbıt” kuşu görüntülendi. İlk defa görülen kuş Türkiye'de kaydedilen 504. tür oldu.

GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 16:52
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 16:52

Sahip olduğu zengin kuş türü çeşitliliği ile 'nin dört bir yanından kuş gözlemcisini ağırlayan Hancağız Barajı'nda "takkeli cılıbıt" (Thinornis tricollaris) kuşu görüldü.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLEN 504. TÜR OLARAK KAYDA GEÇTİ

Fotoğrafçı Yakup Yener tarafından kaydedilen tür, Türkiye'de görülen 504. tür olarak kayda geçti. Türkiye'de ilk kez görülen kuşun duyulmasının ardından Hancağız Barajı, çok sayıda gözlemciyi misafir etti.

Yener, yaptığı açıklamada, göç mevsiminde sulak alanları ziyaret ettiğini ifade ederek, Hancağız Barajı'nda "dövüşken kuş türleri"nin arasında farklı bir tür gördüğünü ve yaklaştığında ise "takkeli cılıbıt"ı gördüğünü kaydetti.

Türkiye için çok özel bir ana tanıklık etmenin heyecan verici olduğunu belirten Yener, Hancağız Barajı'nın kuş gözlemcilerine güzel sürprizler yapmaya devam ettiğini bu nedenle alanın ava kapatılmasını istedi.

"TAKKELİ CILIBIT" ÖZELLİKLERİ

Sahra Altı Afrika ve Madagaskar kökenli olan "takkeli cılıbıt", kırmızı göz halkası ve tepesini çevreleyen belirgin beyaz tacıyla dikkati çekiyor.

Çoğunlukla yerleşik bir yaşam sürse de göç dönemlerinde düzensiz ve beklenmedik hareketler sergileyebilen ve "forbes cılıbıtı" ile benzerliği bulunan "takkeli cılıbıt", beyaz renkli alnı ve daha ince göğüs bandıyla benzerlerinden ayrılıyor.

