Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde dün akşam saatlerine doğru işçileri taşıyan bir servis aracı ile tır kazaya karıştı.

HABERİN ÖZETİ Kocaeli'de işçi servisi ile tır çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı Şekerpınar Mahallesi'nde işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde H.B. idaresindeki işçi servisi ile Y.K. yönetimindeki tır arasında meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan servis aracı devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Aydın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. N.P.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

TIRLA ÇARPIŞAN SERVİS ARACI DEVRİLDİ

Y.K. yönetimindeki 34 GA 2154 plakalı tır, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde H.B. idaresindeki 34 LMH 089 plakalı işçi servisi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan servis aracı devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Yaralılardan Ömer Aydın kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.P'nin ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.