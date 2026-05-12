Kocaeli'de işçi servisi ile tır çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde dün akşam saatlerine doğru işçileri taşıyan bir servis aracı ile tır kazaya karıştı.
Y.K. yönetimindeki 34 GA 2154 plakalı tır, Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde H.B. idaresindeki 34 LMH 089 plakalı işçi servisi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan servis aracı devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ömer Aydın kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.P'nin ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.