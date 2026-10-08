İstanbul'da gece yarısı dehşet: Müzikholdeki çatışmada 1'i polis, 2 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yer alan bir müzikholde gece saat 03:40 sularında bir şahıs silahla çevreye ateş etti. Bu sırada mekânda bulunan bir polis memuru, şahsa karşılık verdi.
Çıkan çatışmada 1'i polis memuru olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.