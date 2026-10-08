İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde yer alan bir müzikholde gece saat 03:40 sularında bir şahıs silahla çevreye ateş etti. Bu sırada mekânda bulunan bir polis memuru, şahsa karşılık verdi.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'da gece yarısı dehşet: Müzikholdeki çatışmada 1'i polis, 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul Küçükçekmece'deki bir müzikholde çıkan silahlı çatışmada biri polis memuru iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Olay, Küçükçekmece'de bir müzikholde gece saat 03:40 sularında bir şahsın çevreye silahla ateş etmesi ve mekânda bulunan bir polis memurunun karşılık vermesiyle meydana geldi. Çıkan çatışmada 1'i polis memuru olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.

1'İ POLİS MEMURU OLMAK ÜZERE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan çatışmada 1'i polis memuru olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.