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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 09:10

İstanbul'da gece yarısı dehşet: Müzikholdeki çatışmada 1'i polis, 2 kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de bir müzikholde silahlı çatışma çıktı. Olayda 1'i polis memuru 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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İstanbul'da gece yarısı dehşet: Müzikholdeki çatışmada 1'i polis, 2 kişi hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 09:10

’un ilçesinde yer alan bir müzikholde gece saat 03:40 sularında bir şahıs silahla çevreye ateş etti. Bu sırada mekânda bulunan bir , şahsa karşılık verdi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da gece yarısı dehşet: Müzikholdeki çatışmada 1'i polis, 2 kişi hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Küçükçekmece'deki bir müzikholde çıkan silahlı çatışmada biri polis memuru iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.
Olay, Küçükçekmece'de bir müzikholde gece saat 03:40 sularında bir şahsın çevreye silahla ateş etmesi ve mekânda bulunan bir polis memurunun karşılık vermesiyle meydana geldi.
Çıkan çatışmada 1'i polis memuru olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da gece yarısı dehşet: Müzikholdeki çatışmada 1'i polis, 2 kişi hayatını kaybetti

1'İ POLİS MEMURU OLMAK ÜZERE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan çatışmada 1'i polis memuru olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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ETİKETLER
#İstanbul
#polis memuru
#küçükçekmece
#Müzikhol
#Silahla Ateş
#3. Sayfa
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