İstanbul'da kan donduran görüntüler! 16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi

Akran zorbalığı son bulmuyor. İstanbul Bayrampaşa'da kaydedilen görüntüler kelimenin tam anlamıyla kan dondurdu...
Bayrampaşa'da 16 yaşındaki çocuğu parka çağıran ve yaşları 18'den küçük olduğu tahmin edilen bir grup şehir eşkıyası, ellerindeki demir sopalarla çocuğu feci şekilde darbetmeye başladı.
O anları gruptan bir şahıs saniye saniye kayda alırken demir sopalarla darbedilen çocuğun acı içinde yerde kıvrandığı görüldü.
Aldığı darbelerin ardından beyin kanaması geçiren çocuğun hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenilirken olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığı bildirildi. Soruşturma devam ediyor.