İstanbul'da kan donduran görüntüler! 16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi

İstanbul Bayrampaşa'da 16 yaşındaki bir çocuk, akranları tarafından sokak ortasında demir sopalarla feci şekilde darbedildi. Aldığı darbelerin ardından beyin kanaması geçiren çocuğun yaşam mücadelesi verdiği öğrenilirken olayla ilgili 2 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 17:32

son bulmuyor. İstanbul 'da kaydedilen görüntüler kelimenin tam anlamıyla kan dondurdu...

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da kan donduran görüntüler! 16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi

İstanbul Bayrampaşa'da, 16 yaşındaki bir çocuk, yaşları 18'den küçük olduğu tahmin edilen bir grup tarafından demir sopalarla darp edildi.
Olayda 16 yaşındaki çocuk parkta demir sopalarla darp edildi.
Görüntüler gruptan bir kişi tarafından kaydedildi.
Çocuk acı içinde yerde kıvrandı.
Aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçiren çocuk hastanede yaşam mücadelesi veriyor.
Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'da kan donduran görüntüler! 16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi

DEMİR SOPALARLA DARBETTİLER

Bayrampaşa'da 16 yaşındaki çocuğu parka çağıran ve yaşları 18'den küçük olduğu tahmin edilen bir grup şehir eşkıyası, ellerindeki demir sopalarla çocuğu feci şekilde darbetmeye başladı.

İstanbul'da kan donduran görüntüler! 16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi

ACI İÇİNDE YERDE KIVRANDI

O anları gruptan bir şahıs saniye saniye kayda alırken demir sopalarla darbedilen çocuğun acı içinde yerde kıvrandığı görüldü.

İstanbul'da kan donduran görüntüler! 16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi

2 CANİ TUTUKLANDI

Aldığı darbelerin ardından beyin kanaması geçiren çocuğun hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenilirken olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığı bildirildi. Soruşturma devam ediyor.

İstanbul'da kan donduran görüntüler! 16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
