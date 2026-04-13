Kurşunlu Mahallesi Kafkas Sokak'taki müstakil evde yaşayan 50 yaşındaki Yasemin Zeren ve 14 yaşındaki oğlu Anıl Ali Zeren, 11 yıl önce soba zehirlenmesinden hayatını kaybetti. Yaşadıkları büyük acı sonrası hayata tutunmaya çalışan 64 yaşındaki baba Mehmet Ali Zeren ile oğlu 39 yaşındaki Alper de 11 yıl sora aynı kaderi yaşadı.

HABERİN ÖZETİ Yürek yakan tesadüf: Önce anne ve oğlu, 11 yıl sonra baba ve diğer oğlu aynı şekilde hayatını kaybetti Kurşunlu Mahallesi'nde 11 yıl arayla yaşanan iki ayrı soba zehirlenmesi olayında aynı aileden dört kişi hayatını kaybetti. İlk olayda 50 yaşındaki Yasemin Zeren ve 14 yaşındaki oğlu Anıl Ali Zeren soba zehirlenmesinden hayatını kaybetti. 11 yıl sonra 64 yaşındaki baba Mehmet Ali Zeren ve 39 yaşındaki oğlu Alper de soba zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi. Mahalle sakinleri ve yakınları büyük şok yaşadı. Evde yoğun duman olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“MAHALLE SAKİNLERİ BÜYÜK ŞOK YAŞADI”

Baba ve oğluna telefonla ulaşamayan yakınları, polislerle birlikte girdikleri evde baba-oğlu yerde hareketsiz halde buldu. Eve gelen acil sağlık ekipleri baba ve oğlunun sobadan sızan gazdan zehirlendiklerini belirledi. Olayı duyan yakınları ve mahalle sakinleri büyük şok yaşadı. Cenazeler yapılan incelemenin ardından tabuta konularak cenaze aracıyla morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENMİŞLER"

Zeren ailesinin 11 yıl arayla aynı acı sonla karşı karşıya kaldıklarını belirten Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Muhammed Aca, "11 yıl önce de soba zehirlenmesi olmuştu. Anne ve oğlu ölmüştü. Şimdi de baba ve diğer oğlu hayatını kaybetti. İçeri girdiğimizde evde yoğun duman vardı. Sobadan sızan gazdan zehirlenmişler" diye konuştu.