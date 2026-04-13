Yürek yakan tesadüf: Önce anne ve oğlu, 11 yıl sonra baba ve diğer oğlu aynı şekilde hayatını kaybetti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kurşunlu Mahallesi Kafkas Sokak'taki müstakil evde yaşayan 50 yaşındaki Yasemin Zeren ve 14 yaşındaki oğlu Anıl Ali Zeren, 11 yıl önce soba zehirlenmesinden hayatını kaybetti. Yaşadıkları büyük acı sonrası hayata tutunmaya çalışan 64 yaşındaki baba Mehmet Ali Zeren ile oğlu 39 yaşındaki Alper de 11 yıl sora aynı kaderi yaşadı.
Baba ve oğluna telefonla ulaşamayan yakınları, polislerle birlikte girdikleri evde baba-oğlu yerde hareketsiz halde buldu. Eve gelen acil sağlık ekipleri baba ve oğlunun sobadan sızan gazdan zehirlendiklerini belirledi. Olayı duyan yakınları ve mahalle sakinleri büyük şok yaşadı. Cenazeler yapılan incelemenin ardından tabuta konularak cenaze aracıyla morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zeren ailesinin 11 yıl arayla aynı acı sonla karşı karşıya kaldıklarını belirten Kurşunlu Mahallesi Muhtarı Muhammed Aca, "11 yıl önce de soba zehirlenmesi olmuştu. Anne ve oğlu ölmüştü. Şimdi de baba ve diğer oğlu hayatını kaybetti. İçeri girdiğimizde evde yoğun duman vardı. Sobadan sızan gazdan zehirlenmişler" diye konuştu.