Sobaya dökülen tiner felaketi getirdi: 1 ölü, 2 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan bir demirci dükkanında büyük bir patlama meydana geldi.
İş yerinde bulunan sobaya tiner dökülmesi sonucu aniden patlama yaşandı. Şiddetli patlama kısa sürede dükkan içerisinde büyük hasara yol açarken, çevrede panik oluştu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın yalnızca tek bir iş yerinde etkili olduğu öğrenilirken, olayda K.Ş. hayatını kaybetti. Yaralanan E.Ç.’nin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayda yaralanan E.K.'nin de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, patlamanın kesin nedeni yapılacak teknik araştırmanın ardından netlik kazanacak.