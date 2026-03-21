Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan bir demirci dükkanında büyük bir patlama meydana geldi.

HABERİN ÖZETİ Sobaya dökülen tiner felaketi getirdi: 1 ölü, 2 yaralı Lüleburgaz'da bir demirci dükkanında sobaya dökülen tinerin patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay, Lüleburgaz ilçesi Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan bir demirci dükkanında meydana geldi. İş yerinde bulunan sobaya tiner dökülmesi sonucu aniden patlama yaşandı. Şiddetli patlama kısa sürede dükkan içerisinde büyük hasara yol açtı. Olayda K.Ş. hayatını kaybetti. Yaralanan E.Ç.’nin durumu ağır ve tedavisinin sürdüğü, E.K.'nin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Patlamanın kesin nedeni yapılacak teknik araştırmanın ardından netlik kazanacak.

SOBAYA TİNER ATTI, DÜKKAN PATLADI

İş yerinde bulunan sobaya tiner dökülmesi sonucu aniden patlama yaşandı. Şiddetli patlama kısa sürede dükkan içerisinde büyük hasara yol açarken, çevrede panik oluştu.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın yalnızca tek bir iş yerinde etkili olduğu öğrenilirken, olayda K.Ş. hayatını kaybetti. Yaralanan E.Ç.’nin durumunun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayda yaralanan E.K.'nin de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, patlamanın kesin nedeni yapılacak teknik araştırmanın ardından netlik kazanacak.