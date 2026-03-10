Menü Kapat
Patlamanın boyutu gündüz ortaya çıktı! Camlar kırıldı, duvarlar yıkıldı, koltuklar sokağa uçtu

Niğde'de dün akşam saatlerinde 14 katlı bir apartmanın birinci katında doğal gaz patlaması meydana gelmiş ve olayda 16 kişi yaralanmıştı. Şiddetli patlamanın yol açtığı hasar, günün aydınlanmasıyla birlikte daha net ortaya çıktı. Birçok binanın camları kırılırken bazı evlerin pencere çerçevelerinin yerinden çıktığı ve koltukların soğaka fırladığı görüldü.

Patlamanın boyutu gündüz ortaya çıktı! Camlar kırıldı, duvarlar yıkıldı, koltuklar sokağa uçtu
Niğde'de dün akşam saat 20.40 sıralarında büyük bir facia meydana gelmişti. Selçuk Mahallesi'nde Kanal Boyu Gök Sokak'ta bulunan 14 katlı bir binanın birinci katında yaşanmıştı. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndülürken olayda 16 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 3'ü yanık tedavisi amacıyla Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edilirken yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Patlamanın boyutu gündüz ortaya çıktı! Camlar kırıldı, duvarlar yıkıldı, koltuklar sokağa uçtu

PATLAMANIN BOYUTU GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI

Niğde'de akşam saatlerinde yaşanan şiddetli patlamanın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın etkisiyle apartmanda büyük çapta hasar meydana gelirken, çevredeki binalar ve park halindeki araçlar da zarar gördü.

Patlama nedeniyle birçok binanın camları kırıldı, bazı evlerin pencere çerçeveleri yerinden çıktı. Patlamanın yaşandığı binanın arkasında bulunan Ahmet Yesevi Camii'nin de camlarının kırıldığı öğrenildi. Hasar gören cami, tedbir amacıyla geçici süreyle ibadete kapatıldı.

Patlamanın boyutu gündüz ortaya çıktı! Camlar kırıldı, duvarlar yıkıldı, koltuklar sokağa uçtu

"İLK BAŞTA FÜZE DÜŞTÜ SANDIK"

Olay anını anlatan Adnan Çalışkan büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını belirterek, "Patlama anında evdeydim. Saat 8.40 civarıydı. Şiddetli bir şekilde patlama oldu. Önce ne olduğunu anlayamadık, savaş oramı olduğu için ilk başta füze düştü sandık. Çocuklarım çok korktu, kızım bayılacak duruma geldi. Panikle dışarı çıktık. Bina yanıyordu acil çıktık orada yangını söndürmeye gittik, Savaş alanıydı gibiydi. Mutfakta olsaydık patlayan cam üzerimize gelecekti. Ucuz atlattık" ifadelerini kullandı.

Bir başka apartman sakini Mustafa Erdem ise; "1. katta annem, 4. katta da ben oturuyorum olay anında binada yoktum. Patlama sesini duyduk. Ne olduğunu araştırırken komşularımız acil gelin dediler. Cam çerçeveler inmiş. Şükür bir can kaybı olmadı ama maddi hasarımız var" diye konuştu.

Patlamanın boyutu gündüz ortaya çıktı! Camlar kırıldı, duvarlar yıkıldı, koltuklar sokağa uçtu

Güvenlik amacıyla tedbiren boşaltılan patlamanın yaşandığı binadaki güvenlik önlemi devam ediyor.

Binada ikamet eden vatandaşların mağduriyet yaşamaması için geçici barınma imkanı sağlanırken, olayın meydana geldiği bölgede hasar tespit ve güvenlik çalışmaları ilgili kurumlar tarafından sürdürülüyor.

