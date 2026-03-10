Dünyanın en büyük otomotiv firmalarından biri olan Alman devi Volkswagen Grubu büyük bir krizin içinde. Firma yaklaşık 50 bin işçiyi işte çıkarma kararı aldı. Alman medyasının aktardığına göre; Volkswagen Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, şirket hissedarlarına gönderdiği mektupta, "2030 yılına kadar Almanya'daki tüm Volkswagen Grubu genelinde yaklaşık 50 bin işten çıkarma yapılacak" ifadelerini kullandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Otomotiv devi Volkswagen'de kriz! Kar yarı yarıya düştü, 50 bin kişi işten çıkarılacak Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, net karındaki ciddi düşüşün ardından 2030 yılına kadar Almanya'daki yaklaşık 50 bin çalışanını işten çıkarma kararı aldı. Volkswagen Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, hissedarlara gönderdiği mektupta 2030 yılına kadar Almanya'daki tüm Volkswagen Grubu genelinde yaklaşık 50 bin işten çıkarma yapılacağını belirtti. Şirketin 2025 yılındaki net karının %44 azalarak 12,4 milyar avrodan 6,9 milyar avroya gerilemesi bu kararda etkili oldu. Düşük karın nedenleri arasında Porsche'deki yüksek giderler, ABD ile yaşanan gümrük vergisi anlaşmazlıkları, jeopolitik riskler ve yeniden yapılanma süreci kapsamındaki yüksek maliyetler bulunuyor. Daha önce 2024 sonunda sendikalarla varılan anlaşma gereği 2030 yılına kadar 35 bin kişinin işten çıkarılması konusunda uzlaşmaya varılmıştı. Açıklanan 50 bin işçi arasında, 2024'te varılan uzlaşma kapsamında işten çıkarılmasına karar verilen 35 bin kişi de yer alıyor. Volkswagen Grubu bünyesinde Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche gibi markalar bulunuyor.

NET KAR YARI YARIYA DÜŞTÜ

Volkswagen Grubu’nun aldığı bu kararda 2025 yılındaki net karının yüzde 44 azalarak 12,4 milyar avrodan 6,9 milyar avroya gerilemesi etkili olduğunu tahmin ediliyor.

2016’daki dizel skandalından bu yana Wolswagen Grubu'nda kaydedilen en düşük net kar olduğu kayıtlara geçti. Düşük karın nedenleri arasında ise yan kuruluşu Porsche’deki yüksek giderler, ABD ile yaşanan gümrük vergisi anlaşmazlıkları, jeopolitik riskler ve yeniden yapılanma süreci kapsamındaki yüksek maliyetler bulunuyor.

İŞTEN ÇIKARMALAR BÜYÜYOR

Volkswagen, 2024 yılının sonunda sendikalarla yapılan anlaşma gereği 2030 yılına kadar 35 bin kişiyi işten çıkarma konusunda uzlaşmaya varmıştı. Söz konusu dönemde Volkswagen Grubu, Çinli üreticilerle rekabet edebilmek ve Avrupa'da düşen talep ile elektrikli araçların beklenenden daha yavaş benimsenmesiyle mücadele etmek amacıyla bu kararı aldıklarını duyurmuştu. Bugün açıklanan karar ise Volkswagen Grubu’nun işten çıkarma planlarının genişleyeceğine işaret etti. Şirket sözcüleri, Alman medyasında yer alan haberlerin ardından yaptıkları açıklamada, işten çıkarılacak 50 bin işçi arasında 2024 yılında varılan uzlaşma kapsamında işten çıkarılmasına karar verilen 35 bin kişinin de bulunduğunu bildirdi.

BÜNYESİNDE BİRÇOK MARKA VAR

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını da bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, dünya genelinde 662 bin kişiye istihdam sağlarken Almanya’da ise 293 bin çalışanı bulunuyor.