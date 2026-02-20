Edinilen bilgiye göre, Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde yaşayan Azime Doğantekin, eşi Sefer Doğantekin ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe Doğantekin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Evleri aynı avlu içinde olan Sefer Doğantekin'in babası, sabah oğlu ve gelini kahvaltıya gelmeyince evlerine gitti. Kapının açılmaması üzerine camı kırarak eve giren baba, oğlu, gelini ve torununu hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde çiftin ve 8 aylık bebeklerinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Nevşehir'de kahreden veda! İmam ağabey kendi kardeşinin cenaze namazında fenalık geçirdi Acıgöl'e bağlı Karacaören köyünde, Sefer ve Azime Doğantekin çifti ile 8 aylık bebekleri Mustafa Efe, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Sefer, Azime Doğantekin çifti ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe soba gazından zehirlendi. Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde yaşanan olayda tüm aile fertleri yaşamını yitirdi. Aile üyeleri, kahvaltıya gelmeyince babanın kontrolüyle hareketsiz halde bulundu. Yapılan ilk kontrolde çiftin ve 8 aylık bebeklerinin hayatını kaybettiği belirlendi.

ANNE VE BEBEĞİNİN CENAZELERİ AYNI TABUTA KONULDU

Baba Sefer, anne Azime ve bebekleri Mustafa Efe'nin cansız bedenleri, jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Anne ve bebeğinin cenazelerinin tek tabutta taşınması ise görenlerin yüreğini burktu.

Öte yandan Sefer Doğantekin'in sabaha karşı saat 04.00 sularında imam olan kardeşini telefonla arayarak, "Yeğenin hiç uyumadı, onu bir oku" dediği öğrenildi.

İMAM, NAMAZ KILDIRIRKEN FENALIK GEÇİRDİ

Sefer Doğantekin'in imam olan ağabeyi Fatih Doğantekin, kardeşi, yengesi ve yeğeninin cenaze namazlarını gözyaşlarıyla kıldırdığı sırada, fenalık geçirdi. Namazlarının kılınmasının ardından cenazeler, mezarlığa götürüldü. 8 aylık Mustafa Efe Doğantekin'in cenazesini, dedesi Oğuz Sağlık kucağında taşıyarak mezarlığa götürdü. Azime, Sefer ve bebekleri Mustafa Efe, dualarla toprağa verildi.