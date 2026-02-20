Menü Kapat
Yaşam
Nevşehir'de kahreden veda! İmam ağabey kendi kardeşinin cenaze namazında fenalık geçirdi

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Doğantekin ailesi, gözyaşları içinde toprağa verildi. Anne ve 8 aylık bebeğinin aynı tabutta taşındığı cenaze töreninde, namazı kıldıran imam ağabey ayakta durmakta güçlük çekti. Öte yandan babanın bebeği uyumadığı için sabaha karşı 4 sularında imam olan ağabeyini arayarak, "Yeğenin hiç uyumadı, onu bir oku" dediği öğrenilirken, anne ve bebeğinin cenazeleri aynı tabuta konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde yaşayan Azime Doğantekin, eşi Sefer Doğantekin ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe Doğantekin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Evleri aynı avlu içinde olan Sefer Doğantekin'in babası, sabah oğlu ve gelini kahvaltıya gelmeyince evlerine gitti. Kapının açılmaması üzerine camı kırarak eve giren baba, oğlu, gelini ve torununu hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde çiftin ve 8 aylık bebeklerinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

ANNE VE BEBEĞİNİN CENAZELERİ AYNI TABUTA KONULDU

Baba Sefer, anne Azime ve bebekleri Mustafa Efe'nin cansız bedenleri, jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Anne ve bebeğinin cenazelerinin tek tabutta taşınması ise görenlerin yüreğini burktu.

Nevşehir'de kahreden veda! İmam ağabey kendi kardeşinin cenaze namazında fenalık geçirdi

Öte yandan Sefer Doğantekin'in sabaha karşı saat 04.00 sularında imam olan kardeşini telefonla arayarak, "Yeğenin hiç uyumadı, onu bir oku" dediği öğrenildi.

Nevşehir'de kahreden veda! İmam ağabey kendi kardeşinin cenaze namazında fenalık geçirdi

İMAM, NAMAZ KILDIRIRKEN FENALIK GEÇİRDİ

Sefer Doğantekin'in imam olan ağabeyi Fatih Doğantekin, kardeşi, yengesi ve yeğeninin cenaze namazlarını gözyaşlarıyla kıldırdığı sırada, fenalık geçirdi. Namazlarının kılınmasının ardından cenazeler, mezarlığa götürüldü. 8 aylık Mustafa Efe Doğantekin'in cenazesini, dedesi Oğuz Sağlık kucağında taşıyarak mezarlığa götürdü. Azime, Sefer ve bebekleri Mustafa Efe, dualarla toprağa verildi.

