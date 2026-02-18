Nevşehir'de soba faciası! Anne, baba ve 8 aylık bebek hayatını kaybetti

Kategoriler
İstanbul
Karacaören köyünde aynı aileden 3 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı anne Azime Doğantekin, baba Sefer Doğantekin ve 8 aylık Mustafa Efe Doğantekin zehirlendi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede anne, baba ve 8 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Evin çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler inceleme başlattı.