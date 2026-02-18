Menü Kapat
TGRT Haber
CANLI
Avatar
Editor
 18.02.2026

Nevşehir'de soba faciası! Anne, baba ve 8 aylık bebek hayatını kaybetti

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Karacaören köyünde 3 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayda anne Azime Doğantekin, baba Sefer Doğantekin ve 8 aylık Mustafa Efe Doğantekin'in zehirlendiği belirlendi.

Nevşehir'de soba faciası! Anne, baba ve 8 aylık bebek hayatını kaybetti
Karacaören köyünde aynı aileden 3 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı anne Azime Doğantekin, baba Sefer Doğantekin ve 8 aylık Mustafa Efe Doğantekin zehirlendi.

Nevşehir'de soba faciası! Anne, baba ve 8 aylık bebek hayatını kaybetti

Karacaören köyünde aynı aileden 3 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Karacaören köyünde aynı aileden üç kişi yaşamını yitirdi.
Ölüm nedeni, sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesiydi.
BİR AİLE YOK OLDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede anne, baba ve 8 aylık bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Evin çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler inceleme başlattı.

