Karbonmonoksit faciası! Karı-kocayı hayattan kopardı

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde bir süredir haber alamadıkları D.K. (67) ile eşi L.K.'yı (65) hareketsiz gören yakınları, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine ikamete sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerde L.K.'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan kocası D.K. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan D.K. de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 4 gün sonra hayatını kaybetti.