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3. Sayfa
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 18:50

İz bırakmamak için boş kovanları bile topladılar ama kameralara yakalandılar

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yüzleri maskeli 2 şüpheli, bir telefoncu dükkanına tüfekle ateş açtı. İz bırakmamak için yerdeki boş kovanları bile toplayıp kıyafet değiştiren şüpheliler, güvenlik kameraları sayesinde polis ekiplerince yakalandı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 18:50

ilçesi Doğukent Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda yüzlerini maske ile gizleyerek telefoncu dükkanının önüne gelen 2 kişiden biri tüfekle iş yerine ateş açtı. Diğer şahıs ise yerdeki boş kovanları toplayarak olay yerinden uzaklaştı.

MASKELİ SALDIRGANLAR TÜFEKLE ATEŞ AÇTI, KOVANLARI TOPLADI

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı. Kamera görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Tüfekle ateş eden kişinin 18 yaşındaki E.H., boş kovanları toplayan kişinin ise A.H.A. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin saldırının ardından kıyafetlerini değiştirdikleri de öğrenildi. Adresleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İz bırakmamak için boş kovanları bile topladılar ama kameralara yakalandılar


Şüphelilerin ifadelerinde, iş yeri sahibi A.H.G. ile aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

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#3. Sayfa
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