İz bırakmamak için boş kovanları bile topladılar ama kameralara yakalandılar

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda yüzlerini maske ile gizleyerek telefoncu dükkanının önüne gelen 2 kişiden biri tüfekle iş yerine ateş açtı. Diğer şahıs ise yerdeki boş kovanları toplayarak olay yerinden uzaklaştı.

MASKELİ SALDIRGANLAR TÜFEKLE ATEŞ AÇTI, KOVANLARI TOPLADI

Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı. Kamera görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Tüfekle ateş eden kişinin 18 yaşındaki E.H., boş kovanları toplayan kişinin ise A.H.A. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin saldırının ardından kıyafetlerini değiştirdikleri de öğrenildi. Adresleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin ifadelerinde, iş yeri sahibi A.H.G. ile aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu ve bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.