İzmir'de aile katliamı: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

Antalya'nın Kaş ilçesinde İbrahim K. henüz bilinmeyen nedenle babası Nasuh K. ile annesi Hatice K'ye silahla ateş açtı, ardından aynı silahla kendini vurdu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, İbrahim K. ile Nasuh K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Hatice K. de müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.