İzmir'de aile tartışması feci bitti! Anne ve babasını öldürüp canına kıydı

Torbalı ilçesi Muratbey Mahallesi'nde bulunan bir sitede akşam saatlerinde yaşanan olayda Mert Avcı isimli 32 yaşındaki şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Avcı, yanında bulunan silahla annesi Hatice Avcı (54) ve babası Sadi Avcı'yı (67) vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş etti.

KOMŞULARIN İHBARIYLA EKİPLER EVE GELDİ

Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, üç kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mert Avcı ile anne ve babasının yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılan soruşturma sürüyor.