Juventus-Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirdi! 63 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün gece saatlerinde acı bir olay yaşandı. Meteoroloji Müdürü olarak görev yapan 63 yaşındaki Ömer Din, meteoroloji lojmanındaki evinde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Juventus-Galatasaray karşılaşmasını takip ederken aniden fenalaştı.

Din'in fenalaşması üzerine durum yetkililere bildirilirken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede, 63 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve doktorun yaptığı incelemede, Ömer Din'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildiği bildirildi.

Ömer Din'in cenazesinin memleketi Tokat'a gönderileceği, yarın öğle namazını müteakip Tokat'ta toprağa verileceği öğrenildi.