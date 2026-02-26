Menü Kapat
Gündem
Avatar
Editor
 Murat Makas

Arkadaşlarına kızan belediye başkanı bunalıma girdi, buz gibi suya atladı

Antalya'da arkadaşlarıyla tartışan belediye başkanı bunalıma girerek bir anda kendisini Boğaçayı'na attı. Ekipler belediye başkanını kurtarmak için harekete geçti.

Arkadaşlarına kızan belediye başkanı bunalıma girdi, buz gibi suya atladı
'da saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı Liman Mahallesi Boğaçayı Köprüsü'nde ilginç bir meydana geldi.

Arkadaşlarına kızan belediye başkanı bunalıma girdi, buz gibi suya atladı

Antalya'da bunalıma giren belediye çalışanı Hüseyin K., iş arkadaşlarıyla tartıştığı için Boğaçayı'na atladı, ancak ekiplerin uzun uğraşları sonucu sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Belediye çalışanı Hüseyin K., iş arkadaşlarıyla tartıştığı için Boğaçayı'na atladı.
Olay yerine polis, itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kurtarılmak istemeyen Hüseyin K., Sahil Güvenlik DEGAK Timi tarafından ikna edilerek sudan çıkarıldı.
Sudan çıkarılan şahıs, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Arkadaşlarına kızan belediye başkanı bunalıma girdi, buz gibi suya atladı

ARKADAŞLARIYLA TARTIŞTI

Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren belediye çalışanı Hüseyin K., iş yerinde mesai arkadaşlarıyla girdiği tartışma sonrası bir anda kendisini Boğaçayı'na attı. Mesai arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arkadaşlarına kızan belediye başkanı bunalıma girdi, buz gibi suya atladı

Olay yerine gelen ekipler, Hüseyin K.'yi kurtarmak için harekete geçti. Ekiplere direnen şahıs, polis ve itfaiye ekiplerine kurtarılmak istemediğini söyleyerek, çayın orta kısımlarına doğru ilerledi. Bu sırada olay yerine Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Timi sevk edildi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen şahıs, DEGAK dalgıcı tarafından can simidine bağlanarak sudan çıkarıldı. Soğuk hava nedeniyle bir hayli üşüdüğü gözlenen şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Arkadaşlarına kızan belediye başkanı bunalıma girdi, buz gibi suya atladı

Yaşananları anlatan Mustan Gürbüz, "İtfaiye geldi, biz de hemen arkasından geldik. Bir baktık Boğaçayı'nda bir kişi olduğunu gördük. Suda ikna etmeye çalıştılar, çıkaramadılar. Sahil Güvenlik ve polis geldi, ikna edip çıkardılar" dedi.

