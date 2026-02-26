Arkadaşlarına kızan belediye başkanı bunalıma girdi, buz gibi suya atladı

Kategoriler
Antalya'da saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı Liman Mahallesi Boğaçayı Köprüsü'nde ilginç bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren belediye çalışanı Hüseyin K., iş yerinde mesai arkadaşlarıyla girdiği tartışma sonrası bir anda kendisini Boğaçayı'na attı. Mesai arkadaşlarının ve çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, Hüseyin K.'yi kurtarmak için harekete geçti. Ekiplere direnen şahıs, polis ve itfaiye ekiplerine kurtarılmak istemediğini söyleyerek, çayın orta kısımlarına doğru ilerledi. Bu sırada olay yerine Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Timi sevk edildi.
Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen şahıs, DEGAK dalgıcı tarafından can simidine bağlanarak sudan çıkarıldı. Soğuk hava nedeniyle bir hayli üşüdüğü gözlenen şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaşananları anlatan Mustan Gürbüz, "İtfaiye geldi, biz de hemen arkasından geldik. Bir baktık Boğaçayı'nda bir kişi olduğunu gördük. Suda ikna etmeye çalıştılar, çıkaramadılar. Sahil Güvenlik ve polis geldi, ikna edip çıkardılar" dedi.