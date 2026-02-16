Menü Kapat
Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar: Eniştesini kurşun yağdırarak öldürdü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi eniştesi otomobile bindiği sırada kurşun yağdırdı. Çok sayıda polis ve sağlık ekibi ihbar üzerine olay yerine gitti ancak ağır yaralanan kişi kurtarılamadı.

'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Dulkadiroğlu ilçesi Erkenez Mahallesi 42. Sokak'ta adeta dehşet anları yaşandı. Evinden çıkan Kahraman Dağlı, park halindeki otomobiline bindiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kayınbiraderi A.G.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar: Eniştesini kurşun yağdırarak öldürdü

ENİŞTESİNİN BULUNDUĞU ARACA KURŞUN YAĞDIRDI

A.G., yanında getirdiği tabancayla eniştesinin bulunduğu araca kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar: Eniştesini kurşun yağdırarak öldürdü

HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna isabet eden çok sayıda mermiyle ağır yaralanan Dağlı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dağlı, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Dağlı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar: Eniştesini kurşun yağdırarak öldürdü

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken kayınbirader A.G.'nin olay sonrası emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi.

