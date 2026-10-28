Kaputunda kan lekeleri ve cesetle dolaştı: Polis durdurunca gerçek ortaya çıktı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde cadde üzerinde seyir halinde olan aracın üzerindeki kan benzeri lekeler ve cesede benzeyen figür hem vatandaşların hem de polis ekiplerinin şüphelenmesine neden oldu. Bunun üzerine devriye gezen polis ekiplerinin şüphelenmesine yol açan bir otomobil durduruldu.

EMNİYET GÜÇLERİ İNCELEME YAPTI

Araç üzerinde çok da normal olmayan lekeler ve figürler tespit edilirken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, detaylı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan araştırma neticesinde, söz konusu aracın herhangi bir gerçek olayla ilgisi olmadığı, sosyal medya platformları için içerik üretmek amacıyla bu şekilde tasarlandığı anlaşıldı.

İÇERİK ÜRETİCİSİ POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Olayın ardından araç sahibi ve içerik üreticisi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.