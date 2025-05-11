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Editor
 | Emir Yücel

Karaman'da ilginç kaza: Motorsiklet sürücüsünün hamlesi onu hayatta tuttu!

Karaman’da cip ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü atlayarak canını kurtardı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 15:19

Karaman’da cipin çarptıktan sonra altına alarak sürüklediği motosikletin sürücüsü, motordan atlayarak canını kurtardı. Kaza, Yunuskent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi.

Karaman'da ilginç kaza: Motorsiklet sürücüsünün hamlesi onu hayatta tuttu!

Edinilen bilgiye göre, F.K. yönetimindeki 70 ABG 735 plakalı cip, O.G.’nin (28) kullandığı 70 AP 587 plakalı motosiklet ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kaza sırasında motosikletinden atlayan sürücü canını son anda kurtarırken motor cipin altında kaldı. Altına aldığı motosikleti sürükleyen cip, daha sonra kavşakta dönüş yapmak için bekleyen A.E. idaresindeki 07 GVZ 22 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Karaman'da ilginç kaza: Motorsiklet sürücüsünün hamlesi onu hayatta tuttu!

İki aracın arasında kalan motosiklet ise kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan motosiklet sürücüsü tedbir amaçlı ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karaman'da ilginç kaza: Motorsiklet sürücüsünün hamlesi onu hayatta tuttu!

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

ETİKETLER
#kaza
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#karaman
#can kaybı
#motosikletli saldırı
#çip krizi
#Yunuskent
#Alparslan Türkeş Bulvarı
#3. Sayfa
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