Kastamonu'da altyapı çalışması sırasında iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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İstanbul
Kastamonu Merkez'e bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tura Sokak'ta altyapı çalışması sırasında acı bir olay yaşandı.
Özel bir firmaya ait iş makinesi, geri manevra yaparken sokağın karşısına geçmek isteyen Sebahat Küpeli'ye (68) çarptı. Kazada yaşlı kadın ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti.
İş makinesi sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.