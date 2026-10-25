Kastamonu'da altyapı çalışması sırasında iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kastamonu Merkez'e bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tura Sokak'ta altyapı çalışması sırasında acı bir olay yaşandı.

Özel bir firmaya ait iş makinesi, geri manevra yaparken sokağın karşısına geçmek isteyen Sebahat Küpeli'ye (68) çarptı. Kazada yaşlı kadın ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İş makinesi sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.