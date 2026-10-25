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3. Sayfa
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 18:44

Kastamonu'da altyapı çalışması sırasında iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'da sokaktaki altyapı çalışması sırasında iş makinesi geri manevra yaparken 68 yaşındaki kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2026
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
25.10.2026
saat ikonu 18:44

Merkez'e bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tura Sokak'ta altyapı çalışması sırasında acı bir olay yaşandı.

Özel bir firmaya ait iş makinesi, geri manevra yaparken sokağın karşısına geçmek isteyen Sebahat Küpeli'ye (68) çarptı. Kazada yaşlı kadın ağır yaralandı. 

Kastamonu'da altyapı çalışması sırasında iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti. 

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İş makinesi sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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ETİKETLER
#kastamonu
#Mehmet Akif Ersoy Mahallesi
#Kastamonu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
#Sebahat Küpeli
#3. Sayfa
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