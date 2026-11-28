Melikgazi ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen 22 yaşındaki Berat Ç,Ç. ve F.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Berat Çağlayan Çelik yanında bulunan tabancayla F.Ö.'nün kalbine ateş ederek, ağır yaraladı. Berat Ç.Ç daha sonra aynı tabancayla başına ateş ederek, intihar etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kayseri'de dehşet! Husumetlisini kalbinden vurup aynı silahla kendi başına ateş etti: 1 ölü, 1 ağır yaralı Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada Berat Çağlayan Çelik, husumetlisi olduğu belirtilen F.Ö.'yü tabancayla kalbinden vurup ağır yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti. Aralarında önceden husumet bulunan 22 yaşındaki Berat Ç.Ç. ile F.Ö. arasında tartışma kavgaya dönüştü. Berat Çağlayan Çelik, tabancayla F.Ö.'nün kalbine ateş ederek ağır yaraladı ve ardından başına ateş ederek intihar etti. Sağlık ekipleri, silahlı saldırgan Berat Ç.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan F.Ö., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Berat Ç.Ç.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİLAHLI SALDIRGAN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahalede Berat Ç.Ç'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kalbinden vurularak, ağır yaralanan F.Ö. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Berat Ç.Ç'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.