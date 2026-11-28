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İstanbul
Melikgazi ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen 22 yaşındaki Berat Ç,Ç. ve F.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Berat Çağlayan Çelik yanında bulunan tabancayla F.Ö.'nün kalbine ateş ederek, ağır yaraladı. Berat Ç.Ç daha sonra aynı tabancayla başına ateş ederek, intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk müdahalede Berat Ç.Ç'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kalbinden vurularak, ağır yaralanan F.Ö. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Berat Ç.Ç'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.