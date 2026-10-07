Kazara kendini vuran kız çocuğu yürek yaktı! Adıyaman’da acı olay

Adıyaman’da yürekleri yakan bir olay meydana geldi. 16 yaşındaki Merve Nehir Fırat, evlerinde babasına ait tabancayla uğraştığı sırada silahın tetiğine yanlışlıkla dokunması sonucu kendini vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine aile üyeleri durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verirken, ağır yaralanan kız hastaneye kaldırıldı.

3 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

Tabancayla kendini vurarak ağır yaralanan kız çocuğunun, olaydan yalnızca 3 gün sonra doğum gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi.

MÜDAHALELER ETKİ ETMEDİ

Yaşananların ardından acilen hastaneye kaldırılan kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.