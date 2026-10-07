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3. Sayfa
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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 15:15

Kazara kendini vuran kız çocuğu yürek yaktı! Adıyaman’da acı olay

Adıyaman’da yaşayan 16 yaşındaki Merve Nehir Fırat, babasına ait tabancayla uğraştığı esnada yanlışlıkla kendini vurdu. 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenilen genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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Kazara kendini vuran kız çocuğu yürek yaktı! Adıyaman’da acı olay
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 15:15

’da yürekleri yakan bir olay meydana geldi. 16 yaşındaki Merve Nehir Fırat, evlerinde babasına ait tabancayla uğraştığı sırada silahın tetiğine yanlışlıkla dokunması sonucu kendini vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine aile üyeleri durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber verirken, ağır yaralanan kız hastaneye kaldırıldı.

Kazara kendini vuran kız çocuğu yürek yaktı! Adıyaman’da acı olay

3 GÜN SONRA DOĞUM GÜNÜYDÜ

Tabancayla kendini vurarak ağır yaralanan kız çocuğunun, olaydan yalnızca 3 gün sonra doğum gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi.

Kazara kendini vuran kız çocuğu yürek yaktı! Adıyaman’da acı olay

MÜDAHALELER ETKİ ETMEDİ

Yaşananların ardından acilen hastaneye kaldırılan kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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ETİKETLER
#doğum günü
#Adıyaman
#Merve Nehir Fırat
#3. Sayfa
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