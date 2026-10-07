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Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 11:23

Uzay için endişelendiren rapor! Silahın türü gizli: 13 ülke sistemin içinde

Dünyada birçok ülke Uzayda kontrol/silahlanma yarışına ilişkin harekete geçti. ABD Hava Kuvvetleri, uzaya silah konuşlandırıldığını ve türünün gizli kaldığını belirtti. Uzayda silahlanma yarışıyla ilgili raporda 13 ülkenin sistemin içinde olduğu belirtildi.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Uzay için endişelendiren rapor! Silahın türü gizli: 13 ülke sistemin içinde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 11:23

Dünyada bölgesel savaşlar devam ederken diğer yandan yörüngenin askeri cephe haline gelmesi bazı ülkelerce tepkiyle karşılanıyor. Uzayda kontrol/silahlanma yarışı küresel endişeleri arttırdı. , Dünya yörüngesinde “uzay kontrol silahları” bulunduğunu ilk kez açıklamıştı. Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meink, son zamanlarda ABD'nin uzaya silah konuşlandırdığını doğruladı.

HABERİN ÖZETİ

Uzay için endişelendiren rapor! Silahın türü gizli: 13 ülke sistemin içinde

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Dünya yörüngesinin askeri bir cephe haline gelmesi ve bazı ülkelerce "uzay kontrol silahları" geliştirmesi küresel endişeleri artırıyor.
ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Troy Meink, ABD'nin "yörünge içi uzay kontrol silahları" geliştirdiğini doğruladı, ancak silahın türü gizli tutuluyor.
2026 Küresel Uzay Karşıtı Yetenekler Raporu'na göre, ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Avustralya, Fransa, İran ve İsrail dahil 13 ülke uzay karşıtı yetenekler geliştiriyor.
Bu yetenekler arasında manevra yapma, inceleme, devre dışı bırakma veya imha etme amacıyla tasarlanmış uydular, kinetik önleyiciler, lazerler, yüksek güçlü mikrodalgalar ve siber operasyonlar yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmadığını ve kendi uydusunu üreten nadir ülkelerden biri olduğunu belirtti.
Erdoğan, uzayı silahlandırmanın yanlış ve tehlikeli olduğunu vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Uzay için endişelendiren rapor! Silahın türü gizli: 13 ülke sistemin içinde

SİLAHIN TÜRÜ GİZLİ

Meink, bir savunma konferansında yaptığı konuşmada, ABD'nin "Müşterek Kuvvetleri düşmanca eylemlere karşı savunabilecek yörünge içi uzay kontrol silahları" geliştirdiğini söyledi. Meink'in hangi tür silahtan bahsettiği ise belirsizliğini koruyor.

2026 Küresel Uzay Karşıtı Yetenekler Raporu gibi kaynaklar, potansiyel uzay silahlarına genel bir bakış sunmaya yardımcı oluyor.

13 ÜLKE SİSTEMİN İÇİNDE

Rapor, uzay karşıtı yetenekleri beş kategoriye ayırıyor. Aralarında ABD, Rusya, Çin, Hindistan, Avustralya, Fransa, İran ve İsrail'in de bulunduğu 13 ülke tarafından geliştirilen sistemleri inceliyor.

Uzay için endişelendiren rapor! Silahın türü gizli: 13 ülke sistemin içinde

Bunlar arasında uzay araçlarının yakınında manevra yapmak, onları incelemek, devre dışı bırakmak veya imha etmek üzere tasarlanmış uydular da yer alıyor. Rapor ayrıca, uyduları kinetik olarak imha etmek üzere tasarlanmış kara, hava veya denizden fırlatılan füze önleyicilerini de inceliyor.

Ayrıca raporda, uydu sensörlerini kör etmek veya hasar vermek amacıyla kullanılan lazerler veya yüksek güçlü mikrodalgaların yanı sıra, karıştırma gibi elektronik savaş yöntemlerine de dikkat çekiliyor. Raporda ayrıca uzay ağlarını hedef alan siber operasyonlar da listeleniyor.

Uzay için endişelendiren rapor! Silahın türü gizli: 13 ülke sistemin içinde

Savunma sanayi alanında büyük adımlar atan Türkiye’den Uzay alanındaki faaliyetlere ilişkin açıklama geldi. , Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmadığını belirterek "Bugün, Türkiye kendi uydusunu üreten nadir ülkelerden." dedi.

“UZAYI SİLAHLANMA ALANI YARIŞINA ÇEVİRMEK YANLIŞTIR”

Uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Özellikle uzayı silahlandırmak ve burayı silahlanma yarışında araç haline getirmek yanlış ve tehlikelidir."

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#ABD
#washington
#Troy Meink
#Abd Hava Kuvvetleri Sekreteri
#Dünya
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