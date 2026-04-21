Kırıkkale'de belediye başkanının akrabasını öldüren zanlı yakalandı! Cinayet nedenini açıkladı

Kırıkkale Karakeçili'de 2 gün önce belediye garajında belediye başkanının da akrabası olan nöbet tutan husumetlisini av tüfeğiyle öldüren cinayet zanlısı, gizlendiği metruk evde yakalandı. Zanlı, cinayeti "Bana iftira attı, namus ve şerefimi zedeledi" sözüyle savundu.

19 Nisan'da Karakeçili ilçesindeki belediye garajında İ.A. (49), husumetlisi olduğu iddia edilen belediye personeli Celil Yazıcı'ya (42), nöbet tuttuğu sırada pompalı av tüfeğiyle ateş etti.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, husumet iddiasıyla belediye personeli Celil Yazıcı'yı pompalı tüfekle öldüren zanlı yakalandı.
Olay, 19 Nisan'da Karakeçili ilçesindeki belediye garajında meydana geldi.
Belediye personeli Celil Yazıcı, nöbet tuttuğu sırada husumetlisi olduğu iddia edilen İ.A. (49) tarafından pompalı av tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olan Yazıcı'nın öldürülmesinin ardından kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Drone ile havadan tarama yapıldı, çevik kuvvet ekipleri ve drone desteğiyle ilçenin giriş çıkışları takip edildi, şüpheli araçlar kontrol edildi ve yaklaşık 100 metruk binada arama yapıldı.
Zanlı, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan metruk bir ikamette saklanırken Cinayet Büro Amirliği ve balyoz ekibi tarafından yakalandı.
Zanlının evinde ve müştemilatında yapılan aramalarda, cinayette kullanıldığı değerlendirilen av tüfeğiyle birlikte 2 tüfek daha ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, Celil Yazıcı'nın kendisine iftira attığını ve namusunu zedelediğini iddia etti.
Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası da olan Yazıcı, ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DRONE İLE HAVADAN TARAMA YAPILDI

Cinayetin ardından kaçan zanlının yakalanması için Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki çalışma başlatıldı. Çevik Kuvvet ekipleri, drone desteğiyle ilçenin giriş ve çıkışlarını havadan takip ederken, şüpheli araçları da durdurarak kontrol etti. Ekipler ayrıca ilçe genelindeki yaklaşık 100 metruk binada arama yaptı.

METRUK BİNADA YAKALANDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında zanlının, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan metruk bir ikamette gizlendiği belirlendi. İstihbarat ekiplerinin de yer tespitine destek verdiği operasyonda, Cinayet Büro Amirliği ile balyoz ekibi tarafından saklandığı yerde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

"BANA İFTİRA ATIP ŞEREFİMİ ZEDELEDİ"

Cinayette kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirilirken, zanlının ikameti ve müştemilatında yapılan aramalarda 2 tüfek daha bulundu.

Emniyete sevk edilen zanlı gazetecilere, öldürdüğü Celil Yazıcı'nın kendisine iftira attığını, namusunu ve şerefini zedelediğini iddia etti.

