Kırıkkale'de belediye başkanının akrabasını öldüren zanlı yakalandı! Cinayet nedenini açıkladı

19 Nisan'da Karakeçili ilçesindeki belediye garajında İ.A. (49), husumetlisi olduğu iddia edilen belediye personeli Celil Yazıcı'ya (42), nöbet tuttuğu sırada pompalı av tüfeğiyle ateş etti.

Özetle

Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası da olan Yazıcı, ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DRONE İLE HAVADAN TARAMA YAPILDI

Cinayetin ardından kaçan zanlının yakalanması için Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki çalışma başlatıldı. Çevik Kuvvet ekipleri, drone desteğiyle ilçenin giriş ve çıkışlarını havadan takip ederken, şüpheli araçları da durdurarak kontrol etti. Ekipler ayrıca ilçe genelindeki yaklaşık 100 metruk binada arama yaptı.

METRUK BİNADA YAKALANDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında zanlının, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan metruk bir ikamette gizlendiği belirlendi. İstihbarat ekiplerinin de yer tespitine destek verdiği operasyonda, Cinayet Büro Amirliği ile balyoz ekibi tarafından saklandığı yerde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

"BANA İFTİRA ATIP ŞEREFİMİ ZEDELEDİ"

Cinayette kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirilirken, zanlının ikameti ve müştemilatında yapılan aramalarda 2 tüfek daha bulundu.

Emniyete sevk edilen zanlı gazetecilere, öldürdüğü Celil Yazıcı'nın kendisine iftira attığını, namusunu ve şerefini zedelediğini iddia etti.