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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:44

Kırıkkale'de feci kaza! İşçileri taşıyan servis devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kırıkkale'de işçileri taşıyan servis aracı, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:41
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:44

'de Konya kara yolu üzerindeki meydana gelen kazada N.K. idaresindeki midibüs, yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

HABERİN ÖZETİ

Kırıkkale'de feci kaza! İşçileri taşıyan servis devrildi: Çok sayıda yaralı var

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Kırıkkale'de yağışlı havada midibüsün devrilmesi sonucu 15 işçi yaralandı.
Kaza, Kırıkkale'de Konya kara yolu üzerinde meydana geldi.
N.K. idaresindeki midibüs, yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada araçta bulunan 15 işçi yaralandı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralanan işçilerin Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü çalışanı olduğu belirtildi.
Jandarma trafik ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

15 İŞÇİ YARALANDI

Kazada, araçta bulunan 15 yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve ekipleri sevk edildi. 

Kırıkkale'de feci kaza! İşçileri taşıyan servis devrildi: Çok sayıda yaralı var

BİR YARALININ DURUMU AĞIR

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kırıkkale'de feci kaza! İşçileri taşıyan servis devrildi: Çok sayıda yaralı var

Yaralanan işçilerin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü çalışanı olduğu öğrenildi. Jandarma trafik ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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ETİKETLER
#Kırıkkale
#jandarma
#işçi
#Konya Kara Yolu
#Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
#3. Sayfa
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