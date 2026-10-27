Kırıkkale'de feci kaza! İşçileri taşıyan servis devrildi: Çok sayıda yaralı var

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İstanbul
Kırıkkale'de Konya kara yolu üzerindeki meydana gelen kazada N.K. idaresindeki midibüs, yağışlı havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, araçta bulunan 15 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaralanan işçilerin, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü çalışanı olduğu öğrenildi. Jandarma trafik ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.