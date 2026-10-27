Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyarıda bulunduğu sağanak ve fırtına Marmara bölgesinde etkisin göstermeye başladı.

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HABERİN ÖZETİ Valilik saat vererek duyurdu: Trafiğe çıkmaları yasaklandı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısında bulunduğu sağanak ve fırtına Marmara Bölgesi'nde etkisini göstermeye başlarken, Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 12.00'ye kadar skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı. Marmara Bölgesi'nde sağanak ve fırtına etkili olmaya başladı. Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 12.00'ye kadar skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı. Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor. Motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanıcıları ile motokuryeler tedbiren bugün saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkamayacak.

Kocaeli'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 12.00'ye kadar skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.

SAĞANAK ETKİSİNİ ARTIRACAK

Valilikten yapılan açıklamada, kentin bugün öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisine gireceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

SAAT 12:00'YE KADAR TRAFİĞE ÇIKMAYACAKLAR

Açıklamada, motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanıcıları ile motokuryelerin tedbiren bugün saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkmalarının yasaklandığı bildirildi.