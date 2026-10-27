Valilik saat vererek duyurdu: Trafiğe çıkmaları yasaklandı

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyarıda bulunduğu sağanak ve fırtına Marmara bölgesinde etkisin göstermeye başladı.
Kocaeli'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 12.00'ye kadar skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentin bugün öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisine gireceğinin tahmin edildiği kaydedildi.
Açıklamada, motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanıcıları ile motokuryelerin tedbiren bugün saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkmalarının yasaklandığı bildirildi.