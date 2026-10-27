Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:47

Valilik saat vererek duyurdu: Trafiğe çıkmaları yasaklandı

Marmara bölgesinde sağanak ve fırtına etkisini göstermeye başladı. Kocaeli'ni de olumsuz etkileyen hava koşulları nedeniyle skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Valilik saat vererek duyurdu: Trafiğe çıkmaları yasaklandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 09:47

'nün günler öncesinden uyarıda bulunduğu sağanak ve fırtına bölgesinde etkisin göstermeye başladı.

HABERİN ÖZETİ

Valilik saat vererek duyurdu: Trafiğe çıkmaları yasaklandı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısında bulunduğu sağanak ve fırtına Marmara Bölgesi'nde etkisini göstermeye başlarken, Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 12.00'ye kadar skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.
Marmara Bölgesi'nde sağanak ve fırtına etkili olmaya başladı.
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 12.00'ye kadar skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentin öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisinde kalacağı tahmin ediliyor.
Motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanıcıları ile motokuryeler tedbiren bugün saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkamayacak.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 12.00'ye kadar skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı.

SAĞANAK ETKİSİNİ ARTIRACAK

Valilikten yapılan açıklamada, kentin bugün öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisine gireceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

SAAT 12:00'YE KADAR TRAFİĞE ÇIKMAYACAKLAR

Açıklamada, motosiklet, skuter ve elektrikli skuter kullanıcıları ile motokuryelerin tedbiren bugün saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkmalarının yasaklandığı bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakırköy Belediyesine operasyon: 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı
27 Ekim 2026 hava durumu | Meteoroloji sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi: Sağanak yağış bu illerde şiddetlenecek
ETİKETLER
#Kocaeli
#Sağanak Yağış
#Valilik
#meteoroloji genel müdürlüğü
#marmara
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.