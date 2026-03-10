Kız çocuğunu taciz eden şüpheli tutuklandı: Aynı gün kendi kızı doğdu

İlkadım ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki E.B. isimli kız çocuğu, 28 yaşındaki E.K. ile birlikte Samsun'da tır ile gezmek için Karabük'e gittiğini, bu sırada E.K.’nin kendisine tırın içinde cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

KIZIN 14 YAŞINDA OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ

Kızın ailesinin şikayeti üzerine E.K. polis tarafından gözaltına alınırken, E.K., kızın yaşının 14 olduğunu bilmediğini, kendisine 20 yaşında olduğunu söylediğini iddia etti. Aynı zamanda tır ile Karabük'e gezmeye gittiklerini ancak cinsel saldırıda bulunmadığını söyledi.

İlyasköy Polis Merkezi ekiplerine teslim edilen E.K., ifadesinin alınmasının ardından Samsun Adliyesinde adliyesine sevk edildi. E.K.'nin adliyeye sevk edildiği sıralarda eşinin hastanede ikinci kızlarını dünyaya getirdiği öğrenildi. E.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.