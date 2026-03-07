Menü Kapat
TGRT Haber
 | Yasin Aşan

Erkek öğrenciye yaşlı adamdan sözlü taciz iddiası! Darbederek hastanelik etti

Bolu'da iddiaya göre, Demokrasi Parkı'nda yalnız oturan erkek öğrenciye yanına gelen 67 yaşındaki Naim A. tarafından sözlü tacizde bulunuldu. Duruma tepki gösteren ve öfkelenen üniversiteli genç, Naim A.'yı darberken ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Öğrenci ise olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 17:05
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 17:09

'da dün öğle saatlerinde kent merkezindeki Demokrasi Parkı'nda korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, parkta yalnız başına oturan erkek bir üniversite öğrencisi, yanına gelen 67 yaşındaki Naim A. ile sohbet etmeye başladı. Gençle bir süre sohbet eden Naim A., ardından sözlü tacizde bulundu.

Erkek öğrenciye yaşlı adamdan sözlü taciz iddiası! Darbederek hastanelik etti

Duruma tepki gösteren ve sinirlenen üniversiteli genç, Naim A.'yı darbetti. Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erkek öğrenciye yaşlı adamdan sözlü taciz iddiası! Darbederek hastanelik etti

YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI

Üniversiteli gencin darbetmesi sonucu ağır yaralanan , sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan ve entübe edilen Naim A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Erkek öğrenciye yaşlı adamdan sözlü taciz iddiası! Darbederek hastanelik etti

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan üniversite öğrencisinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

