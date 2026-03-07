Erkek öğrenciye yaşlı adamdan sözlü taciz iddiası! Darbederek hastanelik etti

Bolu'da dün öğle saatlerinde kent merkezindeki Demokrasi Parkı'nda korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, parkta yalnız başına oturan erkek bir üniversite öğrencisi, yanına gelen 67 yaşındaki Naim A. ile sohbet etmeye başladı. Gençle bir süre sohbet eden Naim A., ardından sözlü tacizde bulundu.

Duruma tepki gösteren ve sinirlenen üniversiteli genç, Naim A.'yı darbetti. Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAM AĞIR YARALANDI

Üniversiteli gencin darbetmesi sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan ve entübe edilen Naim A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan üniversite öğrencisinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.