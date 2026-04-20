14 yaşındaki Elif Güner, yaya geçidinden karşı yola geçerken, Yasin Aloğlu’nun kullandığı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti, gözaltına alınan Aloğlu hakkında ise tutuklu yargılanma kararı verildi. Davanın başlamasına günler kala ise aile tehditler almaya başladı.

HABERİN ÖZETİ Kızları yaya geçidinden geçerken ölen acılı aileye kan donduran tehdit: "Şikayeti çekmezseniz kafanıza sıkarız" 14 yaşındaki Elif Güner'in yaya geçidinde otomobil çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazada, sanık Yasin Aloğlu hakkında tutuklu yargılanma kararı verilirken, ailenin tehdit mesajları almaya başladığı bildirildi. 14 yaşındaki Elif Güner, yaya geçidinden karşıya geçerken Yasin Aloğlu'nun kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Yasin Aloğlu hakkında tutuklu yargılanma kararı verildi. Davanın başlamasına günler kala, hayatını kaybeden Elif Güner'in ailesi tehdit mesajları almaya başladı. Mesajlarda, şikayetlerinden vazgeçmeleri aksi takdirde mezara zarar verileceği ve öldürülecekleri tehdidinde bulunulduğu belirtildi. Kazadan önce çekildiği iddia edilen bir videoda, zanlı Yasin Aloğlu'nun trafikte yaya geçitlerine uyulmamasına dair yorumlarda bulunduğu görüldü.





Tuğba ve Dündar Güner çifti, kızlarını kaybıyla büyük bir acı yaşarken, yarın görülecek ilk duruşma öncesinde tehdit mesajları aldıklarını ileri sürdü. Tanımadıkları kişi ya da kişiler tarafından kendilerine mesaj gönderildiğini aktaran aile, şikayetlerinden vazgeçmedikleri taktirde kızlarının mezarına zarar verileceğini ve öldürülmekle tehdit edildiklerini söyledi.

"SON UYARIMIZDIR"

Güner ailesi, maruz kaldıklarını tehdit mesajlarının Aloğlu'nun yakınları tarafından mı yoksa başka kişilerce mi gönderildiği konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Söz konusu mesajda ise, "Eğer şikayetinizi geri çekmezseniz çete üyelerimiz kapınıza kadar gelip kafanıza sıkacaktır. Sizlere son uyarımızdır" yazdığı ifade edildi.

Başlarına gelen durumu anlatan anne Tuğba Güner, "Şubat ayında kızım yaya geçicinden karşı yola geçmeye çalışırken, yarış yapan bir maganda süratle kızıma çarptı ve vefat etmesine neden oldu. Daha 14 yaşındaydı kızım. Davanın yarın ilk duruşması görülecek ama biz tehdit mesajları almaya başladık. Eşimi tehdit ettiler. Kızımla ilgili çirkin sözler yazıyordu. Davayı geri çekmezsek evimizi basacakları ve silahlı saldırı gerçekleştireceklerini söylediler. Kızımın mezarına zarar vereceklerini belirttiler. Kardeşim ve eşim mesajı gönderen numarayı aradılar. Karşılarında boğuk bir ses tonu vardı. Karşı taraf tehditlerine konuşma sırasında da devam etti. Aynı şeyleri söylediler. Endişe duyduk. Gerekli mercilere şikayette bulunduk. Kızımın mezarı koruma altına alındı ama zaten acımız var, üzerine böyle tehditler bizi yoruyor. Kızımı çok özlüyoruz. Çok zor bir süre. Herkes hayatına devam ettiğini söylüyor ama ben hala kaza gününde kaldım. Bu acılarla uğraşmak bizi çok yoruyor" dedi. İfadelerini kullandı.

“BU OLAYIN KAZA OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Davanın avukatı Tahir Burak Koçak ise davanın kaza anında başka bir kişiyle yarış yaptığını iddia ettiği Aloğlu'nun 'bilinçli kasıt' suçu yerine 'olası kasıt' suçundan yargılanması gerektiğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Ailemizin tek kızı Elif, söz konusu kazayı geçirerek vefa etti. Biz bu olayın kaza olmadığını düşünüyoruz. Sürücü aracını çok hızlı kullanıyor ve ‘makas' atıyor. Süratini azaltmadan Elif'e çarpmış. Başka bir sürücüyle o esnada yarıştığı iddia ediliyor. Biz bu kazanın 'bilinçli kasıt' suçundan değil, 'olası kasıt' suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz. İddianame 'bilinçli taksirden ölüme sebebiyet verme' suçundan açıldı. İlk duruşmamız yarın yapılacak. Bizim savunmamız zanlının olası kasıttan yargılanması olacak. Kızımızın babasına ölen kızıyla ilgili bir mesaj gönderildi. Şikayet geri çekilmezse evlerine saldırı yapılacağı yönünde tehdit edildi. Telefonla görüşmede ise aynı sözlere devam ettikleri ve ölüm tehditlerinde bulunduklarını öğrendik. Bu durumla da ilgili suç duyurusunda bulunduk ve adli süreç başlatıldı."

SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYA GEÇİDİ VİDEOSU ÇIKTI

Zanlı Yasin Aloğlu'nun, kazadan önce sosyal medya hesabından yaya geçidi ile ilgili bir video çektiği ortaya çıktı. Yaya geçicinden geçmeye çalışan kıza çarparak ölümüne neden olan Aloğlu'nun videoda, "Burası medeniyet. Ankara'da hiçbir yerde durmuyorlar. İstanbul'a kurban olayım. Adamlar yaya geçicinde duruyor" dediği görüldü.