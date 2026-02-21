Komşular arasında anlaşmazlıkta bıçaklar çekildi: Kavga kanla bitti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Eskişehir'de 17.30 sıralarında Batıkent Mahallesi Çamdalı Sokak'taki kavgada aralarında husumet olan komşular arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Karı-koca G.E. (37) ve F.E. (38) ile baba-oğul A.C. (70) ve Y.C. (40) arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada G.E. bıçaklanırken, F.E., A.C. ve Y.C. darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.