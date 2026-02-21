Komşular arasında anlaşmazlıkta bıçaklar çekildi: Kavga kanla bitti

Eskişehir'de 17.30 sıralarında Batıkent Mahallesi Çamdalı Sokak'taki kavgada aralarında husumet olan komşular arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

4 KİŞİ BIÇAKLANDI

Karı-koca G.E. (37) ve F.E. (38) ile baba-oğul A.C. (70) ve Y.C. (40) arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada G.E. bıçaklanırken, F.E., A.C. ve Y.C. darp sonucu yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.