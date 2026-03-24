Konya merkez Meram ilçesinde eşiyle ayrılık aşamasında olan 2 çocuk babası 39 yaşındaki Mehmet Akif T., tek başına yaşayan babası 59 yaşındaki Tahsin Tosun ile kalmaya başladı. Geçtiğimiz pazar günü baba oğul arasında çıkan tartışmada Mehmet Akif T., babası Tahsin Tosun’u öldürdü. Babasının cansız bedeniyle 1 gün boyunca aynı evde kalan zanlı, dün akşam saatlerinde kız kardeşini arayarak ‘Babamı öldürdüm’ dedi ve telefonu kapatarak olay yerinden kaçtı.

Konya'da evlat vahşeti: Boğarak öldürdüğü babasının cenazesi başında 1 gün beklemiş

KIZ KARDEŞİ İHBAR ETTİ

Dün akşam saatlerinde kardeşinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri adrese ulaştığında baba Tahsin Tosun’u hareketsiz olarak buldu. Sağlık ekiplerinin yatıkları ilk muayenede Tosun’un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede Tahsin Tosun’un boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

ŞEHİR DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Babasını öldüren zanlının yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın gidebileceği adresleri tespit etmesinin ardından çalışma başlattı. Yapılan teknik çalışmanın ardından şahıs, şehir dışına kaçmaya çalıştığı sırada Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Mehmet Akif T., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.