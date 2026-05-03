Küçükçekmece'de İETT durağında bekleyen mühendis kamyonetin altında kaldı: Ailesinden rögar kapağı iddiası

İstanbul Küçükçekmece’de İETT durağında otobüs bekleyen genç mühendis Görkem Selvitop, tekeri patlayan kamyonetin altında kaldı. Yerinden çıkan rögar kapağının kazaya sebebiyet verdiği iddia edilirken mühendisin acılı ailesi hukuk mücadelesi başlatacağını açıkladı.

Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarında 27 Nisan Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında yaşanan olayda işinden çıktıktan sonra İETT durağına gelen Görkem Selvitop, otobüs beklemeye başladı. Yol üzerinde süratli şekilde ilerlediği belirtilen kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırıma çıktı ve Selvitop’u ezdi.

Küçükçekmece'de İETT durağında bekleyen mühendis kamyonetin altında kaldı: Ailesinden rögar kapağı iddiası

Küçükçekmece'de bir İETT durağında beklerken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden inşaat mühendisi Görkem Selvitop'un ölümüyle ilgili ihmal iddiaları gündeme geldi.
Olay, 27 Nisan Pazartesi günü saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi.
İşinden çıkan mühendis Görkem Selvitop, otobüs durağında beklerken süratli gelen bir kamyonun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak ezildi.
Ağır yaralanan Selvitop, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ailenin iddiasına göre, kazanın yaşandığı caddede yapılan altyapı çalışması sonrasında yolun gerektiği gibi kapatılmaması ve rögar kapağının kamyonun altına girerek lastiğini patlatması kazaya neden oldu.
Olayın sorumlusu olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi gösterilerek hukuki süreç başlatılacağı belirtildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan kazada ağır şekilde yaralanan ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Selvitop, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan kazanın ardından memleketi Trabzon’da toprağa verilen 38 yaşındaki genç mühendisin ölümünün ardından geride "İhmal mi vardı?" sorusu kaldı.

"KAZAYA RÖGAR KAPAĞININ ETKİSİ OLDU" İDDİASI

Ailenin iddiasına göre kazanın yaşandığı caddede altyapı çalışması sonrasında yol gerektiği gibi kapatılmadı ve bu sebeple rögar kapağı kamyonun altına girerek lastiği patlattı. Polis raporlarında rögar kapağının tekerleri patlattığını belirten amca Mehmet Güner, sürücünün sonrasında direksiyon hakimiyetini kaybederek süratle durağa girdiğini ifade etti.

Yeğeninin ölümü hakkında konuşan Mehmet Güner, "Yeğenim Görkem Selvitop iş yerinden çıkmış, servis ile durağa geliyor. Beklediği sırada süratli şekilde gelen bir kamyon direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bekleyen yeğenime çarpıyor.

sonucunda Görkem ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen ise hastanede hayatını kaybetti. Bulvar üzerinde, hemen trafik ışıklarının önünde bir asfalt çalışması olmuş. Polis raporlarında gördüğümüz üzere bu altyapı çalışması sonucunda yerinden çıkan bir rögar kapağı kamyonun altına girerek sürüklenmiş. Bir süre sonra arka tekerlerini sıkıştırarak patlamasını neden olmuş ve kaza yaşanmış. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırıma çıkmış, durakta bekleyen yeğenime çarpmış.

"TÜM HUKUKİ SÜREÇLERİ BAŞLATACAĞIZ"

Bu yolun, bu çalışmanın sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise gereken tüm şikayetleri yapacağız. Tüm hukuki süreçleri değerlendirerek sorumlu kim ise cezasını çekmesini sağlayacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Yeğenim Görkem 38 yaşında genç bir inşaat mühendisiydi. Çanakkale köprüsü gibi birçok önemli projede görev aldı, vatanına milletine hizmet etti. Acımız çok büyük" dedi.

