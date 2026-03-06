Menü Kapat
TGRT Haber
3. Sayfa
Editor
 | Yasin Aşan

Kütahya'da feci kaza! Otomobil dereye uçtu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlardan biri çarpışmanın etkisiyle köprüden dere yatağına uçarken kazada 3 kişi yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 19:45
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 19:45

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Tavşanlı-Kuruçay yolu üzerindeki Marangozlar Sitesi kavşağı yakınları oldu. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçe merkezinden Kuruçay Beldesi yönüne giden İ.U. yönetimindeki otomobil ile Marangozlar Sitesi'nden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan S.B. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan İ.U. yönetimindeki otomobil, köprü korkuluklarını aşarak dere yatağına uçtu ve yan yattı.

Kütahya'da feci kaza! Otomobil dereye uçtu

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler İ.U. ve S.B. ile dereye uçan araçta yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı.

Kütahya'da feci kaza! Otomobil dereye uçtu

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Tavşanlı-Kuruçay yolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın 6 şirketine TMSF kayyum olarak atandı
Otomobilin motosiklete çarptığı anlar kamerada! Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı
#Yaralanmalar
#Kaza Incelemesi
#Tavşanlı Trafik Kazası
#Kuruçay Yolu
#Köprüden Uçan Otomobil
#3. Sayfa
