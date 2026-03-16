Kuyumcuya dehşeti yaşattılar! Silah kabzası ve tekmelerle feci şekilde darbettiler: İş yeri sahibi karşılık verince hızla kaçtılar

İstanbul Sultangazi'de 11 Mart’ta meydana gelen olayda; iki şüpheli, çaldıkları motorlar kuyumcuya girerek silahlarla soygun girişiminde bulundu. Şüphelilerden biri iş yeri sahibine saldırırken, diğeri kapıda bekleyerek müdahale etmek isteyenleri engelledi.
Soyguncular, iş yeri sahibi ile çalışanına silah kabzası ve tekmelerle saldırdı. Karşılık verilmesi üzerine şüpheliler, geldikleri motosikletle hızla kaçtı.
Olayın ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon başlattı. Kimlikleri tespit edilen Y.C. (19) ve A.A.A. (21), Yayla Mahallesi’nde yakalandı. Motosiklet, kasklar ve soygunda kullanılan kurusıkı tabanca ile pompalı tüfek Pirinççi Köyü’ndeki ormanlık alanda bulundu.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Öte yandan soygun girişiminin görüntüleri ortaya çıktı.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; kasklı şüphelilerin sakin bir şekilde kuyumcuya girdiği, silah doğrulttukları kişilerin karşılık vermesi üzerine saldırıya geçtiği görülüyor. Ayrıca kapıdaki şüphelinin, içeri müdahale etmeye çalışanları engellediği ve saldırının ardından kaçış anları da kaydedildi.