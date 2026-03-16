İstanbul Sultangazi'de 11 Mart’ta meydana gelen olayda; iki şüpheli, çaldıkları motorlar kuyumcuya girerek silahlarla soygun girişiminde bulundu. Şüphelilerden biri iş yeri sahibine saldırırken, diğeri kapıda bekleyerek müdahale etmek isteyenleri engelledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kuyumcuya dehşeti yaşattılar! Silah kabzası ve tekmelerle feci şekilde darbettiler: İş yeri sahibi karşılık verince hızla kaçtılar İstanbul Sultangazi'de 11 Mart'ta meydana gelen olayda, iki şüpheli çalıntı motorlarla bir kuyumcuya girerek silahlarla soygun girişiminde bulundu. Şüphelilerden biri iş yeri sahibine saldırırken, diğeri kapıda bekleyerek müdahale edenleri engelledi. Soyguncular, iş yeri sahibi ile çalışanına silah kabzası ve tekmelerle saldırdı. Karşılık verilmesi üzerine şüpheliler geldikleri motosikletle kaçtı. Kimlikleri tespit edilen Y.C. (19) ve A.A.A. (21) yakalandı. Motosiklet, kasklar ve soygunda kullanılan silahlar ormanlık alanda bulundu. Şüpheliler tutuklandı ve soygun girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

SİLAH KABZASI VE TEKMELERLE SALDIRDILAR

Soyguncular, iş yeri sahibi ile çalışanına silah kabzası ve tekmelerle saldırdı. Karşılık verilmesi üzerine şüpheliler, geldikleri motosikletle hızla kaçtı.

SİLAHLAR ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Olayın ardından Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon başlattı. Kimlikleri tespit edilen Y.C. (19) ve A.A.A. (21), Yayla Mahallesi’nde yakalandı. Motosiklet, kasklar ve soygunda kullanılan kurusıkı tabanca ile pompalı tüfek Pirinççi Köyü’ndeki ormanlık alanda bulundu.

O ANLAR KAMERADA

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Öte yandan soygun girişiminin görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; kasklı şüphelilerin sakin bir şekilde kuyumcuya girdiği, silah doğrulttukları kişilerin karşılık vermesi üzerine saldırıya geçtiği görülüyor. Ayrıca kapıdaki şüphelinin, içeri müdahale etmeye çalışanları engellediği ve saldırının ardından kaçış anları da kaydedildi.