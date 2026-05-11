Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Malatya’da eski koca dehşeti can aldı: Genç kadın sokak ortasında hayatını kaybetti

Malatya'da bir kadın eski eşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, zanlı, kullandığı tüfekle polis merkezine giderek teslim oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Malatya’da eski koca dehşeti can aldı: Genç kadın sokak ortasında hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 13:32
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 13:32

Malatya’da H.K. isimli şahıs yolda yürüyen 35 yaşındaki eski eşi Feride Karakaya'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Genç kadın vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Feride Karakaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

HABERİN ÖZETİ

Malatya’da eski koca dehşeti can aldı: Genç kadın sokak ortasında hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Malatya'da H.K. isimli şahıs, eski eşi Feride Karakaya'ya pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaraladı ve kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Malatya'da H.K. isimli şahıs, yolda yürüyen eski eşi Feride Karakaya'ya pompalı tüfekle ateş açtı.
Feride Karakaya vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Feride Karakaya, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Saldırgan H.K., olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Malatya’da eski koca dehşeti can aldı: Genç kadın sokak ortasında hayatını kaybetti

TÜFEKLE BİRLİKTE TESLİM OLDU

Saldırının ardından şüpheli H.K., olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eski kocasını sokak ortasında kaskla darbetti! O anlar kamerada
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Barışma bahanesiyle gelip kızını katletti: Zeytinburnu’nda evlat katili eski koca kayıplara karıştı!
ETİKETLER
#Cinayet
#Kadın Cinayeti
#pompalı tüfek
#Eski Eş Cinayeti
#Malatya Haber
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.