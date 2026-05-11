Malatya’da eski koca dehşeti can aldı: Genç kadın sokak ortasında hayatını kaybetti

Malatya’da H.K. isimli şahıs yolda yürüyen 35 yaşındaki eski eşi Feride Karakaya'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Genç kadın vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Feride Karakaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TÜFEKLE BİRLİKTE TESLİM OLDU

Saldırının ardından şüpheli H.K., olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.