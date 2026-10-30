Marmaray'da intihar: Seferlerde aksama yaşanıyor

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UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'da Marmaray Sirkeci istasyonunda bir kişi intihar etti. Yaşanan olayın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, Üsküdar-Yenikapı arası seferler tek hat üzerinden gerçekleştiriliyor.
Olayla ilgili Marmaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sirkeci istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Üsküdar-Yenikapı arası tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır.
Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur."