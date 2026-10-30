Marmaray'da intihar: Seferlerde aksama yaşanıyor

İstanbul'da Marmaray Sirkeci istasyonunda bir kişi intihar etti. Yaşanan olayın ardından bölgeye ekipler sevk edilirken, Üsküdar-Yenikapı arası seferler tek hat üzerinden gerçekleştiriliyor.

SEFERLERDE GECİKMELER YAŞANIYOR

Olayla ilgili Marmaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sirkeci istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Üsküdar-Yenikapı arası tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır.

Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur."

https://x.com/Marmaraytcdd/status/2116117071218024920