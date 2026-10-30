Erzurum'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

Erzincan-Erzurum karayolu Aşkale Tepebaşı Geçidi Hacı Hamza Köyü mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak birbirine çarptı.

ŞANS ESERİ CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Kazaya karışan araç sürücülerinden ikisinin Murat Akgül ve Nazım Maral olduğu öğrenildi. Şans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada, her üç araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle Erzincan-Erzurum karayolu tek yönlü olarak bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazanın sabahın erken saatlerinde gerçekleşmesi ve yoldaki araç yoğunluğunun az olması, olası bir facianın önüne geçti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri yolda önlem alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla çekildi. Yolun temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından karayolu yeniden ulaşıma açılarak trafik akışı normal seyrine döndü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı