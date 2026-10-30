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3. Sayfa
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 13:15

Erzurum'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

Erzurum’un Aşkale ilçesindeki Tepebaşı Geçidi’nde 3 araç birbirine girdi. Şans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kaza sonrası Erzincan-Erzurum karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.

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Editor
 Özge Sönmez
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Erzurum'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 13:15
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 13:15

Erzincan-Erzurum karayolu Aşkale Tepebaşı Geçidi Hacı Hamza Köyü mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 araç yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak birbirine çarptı.

Erzurum'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

ŞANS ESERİ CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Kazaya karışan araç sürücülerinden ikisinin Murat Akgül ve Nazım Maral olduğu öğrenildi. Şans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada, her üç araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Erzurum'da zincirleme kaza: 3 araç birbirine girdi

Kaza nedeniyle Erzincan-Erzurum karayolu tek yönlü olarak bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazanın sabahın erken saatlerinde gerçekleşmesi ve yoldaki araç yoğunluğunun az olması, olası bir facianın önüne geçti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri yolda önlem alırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla çekildi. Yolun temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından karayolu yeniden ulaşıma açılarak trafik akışı normal seyrine döndü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı

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ETİKETLER
#Erzincan Erzurum Karayolu
#Aşkale Tepebaşı Geçidi
#Hacı Hamza Köyü
#Murat Akgül
#Nazım Maral
#3. Sayfa
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