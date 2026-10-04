Mersin Mut'ta otel ve gazinolara operasyon: 22 tutuklama

Mersin'in Mut ilçesi, emniyet güçlerinin gazino ve otellere düzenlediği operasyona tanık oldu. Operasyon, Mut Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapıldı.

MAĞDURLARIN İFADESİ ALINDI, 28 ŞÜPHELİ YAKALANDI,

Ekiplerin, ilçedeki umuma açık gazinolara ve otellere yönelik planlı çalışmasında mağdur 72, bilgi sahibi 39 kişinin ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla ise 28 şüpheli yakalandı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 376 adet mermi,3 adet ruhsatsız tüfek, 22 kartuş, 4 adet şarjör ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Emniyette işlemleri yapılıp adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 22'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Çalışma çerçevesinde 102 şahsa ise Uyuşturucu Madde Kullanma, iş yeri sahibi olan 22 şahsa ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma ve Özendirme suçu çerçevesinde işlem yapıldı.

6 GAZİNO VE 3 OTELİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

3 şahsın tutuklama kararıyla arandığı operasyonda Mut Kaymakamlığı ise 6 gazino ve 3 otelin ruhsatını iptal etti.