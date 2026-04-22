Mersin'in Tarsus ilçesinde ırmakta bulunan cesedin kimlik tespiti yapılırken, 3 gün önce evlendiği ortaya çıktı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi sınırlarında boş arazilerin olduğu bölgeden geçen Berdan Irmağı'nda yaşandı. Alınan bilgiye göre, ırmakta hareketsiz duran şahsı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra bölgede kayıp 18 yaşındaki Batu Yetiş Kerem Kaplan'ı arama çalışması yapan AFAD koordinesindeki diğer ekipleri de gönderildi. Bölgeye ulaşan ekipler şahsın öldüğünü belirlerken, inceleme sonrası cenaze otopsi ve kimlik tespiti için morga gönderildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mersin'de belediye işçisinden acı haber geldi: Daha 3 gün önce evlenmişti Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Irmağı'nda bulunan cesedin, 3 gün önce evlendiği ortaya çıkan 33 yaşındaki bir belediye personeline ait olduğu belirlendi. Ceset, Kemalpaşa Mahallesi sınırlarında Berdan Irmağı'nda hareketsiz halde bulundu. Cesedin, Tarsus Belediyesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan 33 yaşındaki M.M. olduğu tespit edildi. M.M.'nin olaydan 3 gün önce evlendiği öğrenildi. M.M.'nin ceketi ve ayakkabısı olay yerine yakın bir köprüde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

3 GÜN ÖNCE EVLENDİ

Yapılan incelemede şahsın Tarsus Belediyesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan 33 yaşındaki M.M. olduğu öğrenildi. M.M.'nin geçtiğimiz pazar günü evlendiği öğrenilirken ceketi ve ayakkabısı da olay yerine yakın köprüde bulundu.

İntihar ettiği değerlendirilen M.M.'den geriye ise 3 gün önce dünya evine girdiği eşi ile çekildiği fotoğrafı ile arkadaşlarına gönderdiği davetiye kaldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.