Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Mersin'de otel inşaatında iskele çöktü! İşçiler halatta asılı kaldı

Mersin’de otel inşaatının dış cephe çalışması sırasında iskelenin çöktü. 10’uncu katta halatlarda asılı kalan 2 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 05:30
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 05:32

ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde 15 katlı otel inşaatında dış cephe boya çalışması yapan Beytullah.Aktan ve Murat Avşin isimli işçiler, iskelenin motor sisteminin boşalması sonucu büyük tehlike yaşadı.

HABERİN ÖZETİ

Mersin'de otel inşaatında iskele çöktü! İşçiler halatta asılı kaldı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Mersin'in Mezitli ilçesindeki 15 katlı bir otel inşaatında, dış cephe boya çalışması yapan iki işçi, iskelenin motor sisteminin boşalması sonucu metrelerce yükseklikte mahsur kaldı.
İskele, motor sisteminin boşalması sonucu aşağı düştü.
İşçiler, üzerlerindeki güvenlik kemeri ve halat sistemi sayesinde havada asılı kaldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekipler, ipli erişim sistemi kullanarak yaklaşık 10'uncu katta mahsur kalan işçileri kurtardı.
Kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

ÜZERLERİNDEKİ HALATLAR ASILI KALMALARINI SAĞLADI

Ayaklarının altındaki iskelenin bir anda aşağı düşmesi üzerine işçiler, üzerlerindeki güvenlik kemeri ve halat sistemi sayesinde metrelerce yüksekte asılı kaldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mersin'de otel inşaatında iskele çöktü! İşçiler halatta asılı kaldı

Kısa sürede olay yerine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Mezitli ve Davultepe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Afet Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü bünyesindeki Dağcılık ve Arama Kurtarma Amirliği ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

İPLİ ERİŞİM SİSTEMİ KULLANILDI

Olay yerine merdivenli kurtarma aracı da yönlendirilirken, yağış nedeniyle zeminin çamurlu ve kaygan olması sebebiyle aracın güvenli şekilde konuşlandırılamadığı öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, operasyonun ipli erişim sistemiyle yapılmasına karar verdi.

Mersin'de otel inşaatında iskele çöktü! İşçiler halatta asılı kaldı

Bir itfaiye personeli binanın çatısına çıkarak üç farklı noktadan güvenli ankraj sistemi kurdu. Halatlar yardımıyla ulaşan ekipler, mahsur kalan işçilere kurtarma üçgeni, kask ve ek emniyet ekipmanları giydirdi.

Yaklaşık 10’uncu katta mahsur kalan işçiler, ekiplerin titiz çalışması sonucu kontrollü şekilde zemine indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gaziantep'te can pazarı! Kontrolden çıkan işçi servisi şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'da bir şantiyede kalıp çöktü: 5 işçi yaralı
ETİKETLER
#iş kazası
#mezitli
#Dış Cephe Cam Silme
#Iskele Kazası
#Yangın Kurtarma
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.