Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde 15 katlı otel inşaatında dış cephe boya çalışması yapan Beytullah.Aktan ve Murat Avşin isimli işçiler, iskelenin motor sisteminin boşalması sonucu büyük tehlike yaşadı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mersin'de otel inşaatında iskele çöktü! İşçiler halatta asılı kaldı Mersin'in Mezitli ilçesindeki 15 katlı bir otel inşaatında, dış cephe boya çalışması yapan iki işçi, iskelenin motor sisteminin boşalması sonucu metrelerce yükseklikte mahsur kaldı. İskele, motor sisteminin boşalması sonucu aşağı düştü. İşçiler, üzerlerindeki güvenlik kemeri ve halat sistemi sayesinde havada asılı kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, ipli erişim sistemi kullanarak yaklaşık 10'uncu katta mahsur kalan işçileri kurtardı. Kurtarılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ÜZERLERİNDEKİ HALATLAR ASILI KALMALARINI SAĞLADI

Ayaklarının altındaki iskelenin bir anda aşağı düşmesi üzerine işçiler, üzerlerindeki güvenlik kemeri ve halat sistemi sayesinde metrelerce yüksekte asılı kaldı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Mezitli ve Davultepe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Afet Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü bünyesindeki Dağcılık ve Arama Kurtarma Amirliği ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

İPLİ ERİŞİM SİSTEMİ KULLANILDI

Olay yerine merdivenli kurtarma aracı da yönlendirilirken, yağış nedeniyle zeminin çamurlu ve kaygan olması sebebiyle aracın güvenli şekilde konuşlandırılamadığı öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, operasyonun ipli erişim sistemiyle yapılmasına karar verdi.

Bir itfaiye personeli binanın çatısına çıkarak üç farklı noktadan güvenli ankraj sistemi kurdu. Halatlar yardımıyla ulaşan ekipler, mahsur kalan işçilere kurtarma üçgeni, kask ve ek emniyet ekipmanları giydirdi.

Yaklaşık 10’uncu katta mahsur kalan işçiler, ekiplerin titiz çalışması sonucu kontrollü şekilde zemine indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.