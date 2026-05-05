Gaziantep'te can pazarı! Kontrolden çıkan işçi servisi şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada, yoğun sağanak yağış nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi yoldan çıktı. Savrulan minibüs, yol kenarındaki bariyerleri parçalayarak şarampole yuvarlandı.

16 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Adeta can pazarının yaşandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Faciadan dönülen kazada, servis aracında bulunan 16 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.