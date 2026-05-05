HABERİN ÖZETİ Bakan Gürlek "tarihi darbe" diyerek duyurdu! Aylık 3 milyar dolarlık vurgun yapan mekanizma çökertildi İstanbul'da düzenlenen 'Paymix-3' operasyonuyla, aylık yaklaşık 3 milyar ABD Doları işlem hacmine ulaşan ve kripto varlıklar ile paravan şirketler üzerinden faaliyet gösteren organize suç örgütlerinin siber dünyadaki mekanizması çökertildi. Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte yürütüldü. 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakıldı, 15 milyon kullanıcı verisi ve 1.200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesildi. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüpheli hedef alındı. Suç gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyım olarak atandı.

TARİHİ BİR DARBE İNDİRİLDİ

Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'yla birlikte yürütülen "Paymix-3" operasyonuyla, organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirilmiştir. Aylık yaklaşık 3 Milyar ABD Doları işlem hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir.

"SİBER DAMARLARI KESİLDİ"

Bu operasyonla; 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakılmış, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve 1.200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesilmiştir. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüpheli hedef alınarak, suç gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyım olarak atanmıştır.

"HİÇBİR İLLEGAL YAPIYA GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Bu tarihi operasyonu başarıyla yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı yürekten tebrik ediyorum. Vatandaşlarımızın huzuruna ve ülkemizin finansal güvenliğine kasteden hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir!"

