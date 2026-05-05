Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

1.6 milyar TL'lik kirli para trafiği: Yasa dışı bahis çetesine ağır darbe indirildi

Son dakika haberi: Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine ağır bir darbe indirildi. İzmir merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 1 milyar 600 milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütü çökertildi. Operasyon kapsamında 37 şüpheli gözaltına alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 09:23

çetelerine yönelik operasyonlar sürüyor... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, kendisini sahte MİT görevlisi olarak tanıtarak çevresinde büyük bir korkuya neden olan Irak asıllı Mushtak Kadir Omer'in yasa dışı bahis gelirlerinin transferinde rol aldığı tespit edildi. Şüphelinin; eşi Tuğçe Omer, kayınvalidesi Halime Togay ve baldızı Gökçe Güley'in banka hesaplarını kullanarak aylık 750 milyon TL ile 2 milyar TL arasında değişen yasa dışı fonu yönettiği belirlendi.

HABERİN ÖZETİ

1.6 milyar TL'lik kirli para trafiği: Yasa dışı bahis çetesine ağır darbe indirildi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal kumar baronları ve yasa dışı bahis çetelerine karşı yürütülen operasyonla yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL'lik para trafiğini yöneten bir suç örgütüne darbe vurulduğunu duyurdu.
Operasyon, İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.
Operasyonla yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL'lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne darbe indirildi.
Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'nın güçlü koordinasyonu vurgulandı.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çetenin; banka hesabı temin eden, finans yönetimi sağlayan ve canlı destek hizmeti sunan geniş bir ağa sahip olduğu tespit edildi. İzmir merkezli olmak üzere Ankara, Elazığ, Gaziantep ve Muğla’nın da aralarında bulunduğu 8 ilde düzenlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda toplam 37 şüpheli gözaltına alındı.

1.6 MİLYAR TL’LİK KİRLİ DÖNGÜ

Yapılan teknik ve mali incelemelerde, yasa dışı bahis gelirlerinin çapraz ve döngüsel para transferleriyle gizlenmeye çalışıldığı, sistem içinde toplam 1 milyar 600 milyon TL’lik işlem hacmi oluşturulduğu belirlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 37 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Firari durumdaki 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

"ÇETELERE GEÇİT VERMİYORUZ"

Operasyona ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

"Sanal kumar baronlarına ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonuyla geçit vermiyoruz. Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon TL’lik kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir"

https://x.com/abakingurlek/status/2051543752691327441

