İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin örgütün faaliyetlerinin devamını sağlamak için katalog evlilik sistemini sürdürdüğü tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen farklı FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 25 FETÖ üyesini yakaladı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümüne yaklaşırken, İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliden 25'i yakalandı.
Şüphelilerin örgütün güncel yapılanmasında yer aldıkları belirlendi.
Öğrenci evleri üzerinden örgüte eleman temin ettikleri tespit edildi.
Ev abi, ablaları aracılığıyla örgütsel bağlılığı sürdürdükleri belirlendi.
Örgüt içi bağlılığı artırmak ve gizliliği sağlamak amacıyla katalog evlilik sistemine devam ettikleri tespit edildi.
KATALOG EVLİLİK SİSTEMİNE DEVAM ETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Örgütünün güncel yapılanmasında, öğrenci evleri üzerinden örgüte eleman temin edildiği, ev abi/ablaları aracılığıyla örgütsel bağlılığın sürdürüldüğü tespit edildi. Ayrıca kadın yapılanması içerisinde aktif görev alan kişilerin faaliyetlerine devam ettiği, örgüt içi bağlılığı artırmak ve gizliliği sağlamak amacıyla katalog evlilik (izdivaç) sisteminin de sürdürüldüğü belirlendi.

DİJİTAL MATERYAL, ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE YASAKLI YAYIN ALTIN VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan çalışmaların ardından bu sabah İstanbul merkezli Aksaray, Antalya, Çanakkale, Bursa ve Samsun illerini kapsayan toplam 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve yasaklı yayın ile toplam 1 milyon 140 bin TL değerinde nakit para ve altın ele geçirildi.

