MHP'li meclis üyesini öldüren katilin kimliği şoke etti

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İstanbul
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde MHP'li Meclis Üyesi Murat Saral ile A.İ.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ.U., tabancayla Saral'a ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Saral, kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan A.İ.U.'nun aracıyla Bursa'nın İznik ilçesine gittiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından bir akaryakıt istasyonunda gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Çocukluk arkadaşı oldukları belirtilen Saral ile şüpheli arasındaki tartışmanın alacak verecek meselesinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.
Evli ve iki çocuk babası Murat Saral'ın cenazesi, Gölcük ilçesindeki Tevfik Hoca Vakıf Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hasaneyn Mezarlığı'nda toprağa verildi.