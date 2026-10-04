Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanan adam canına kıydı! Milyonerlikten dram çıktı

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İstanbul
Aydın'ın Eefeler ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi Krizantem Sokak'taki iki katlı evden gelen silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Fikret Otar'ı (79) pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu.
Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Otar'ın olay sırasında evde bulunan eşinin işitme engelli olduğu için silah sesini duymadığı öğrenildi.
Yapılan ilk incelemelere göre silahla kendini vurduğu değerlendirilen Otar'ın cenazesi, olay yerindeki çalışmaların ardından hastane morguna kaldırıldı.
Fikret Otar'ın 1974 yılında 27 yaşındayken Milli Piyango'dan 4 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanarak bir anda dönemin zenginleri arasına girdiği öğrenildi.
Kazandığı parayla uzun yıllar varlıklı bir hayat süren Otar'ın servetinin yıllar içerisinde eridiği ve iddiaya göre yaşamının son döneminde maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.
Otar'ın olaydan bir gün önce kahvehanede sohbet ettiği arkadaşlarına, "Evimden ayrılmak istemiyorum ama oğlum satıyor. Beni bir daha görmeyebilirsiniz" dediği de öğrenildi.