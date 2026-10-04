Aydın'ın Eefeler ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi Krizantem Sokak'taki iki katlı evden gelen silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Fikret Otar'ı (79) pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu.

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HABERİN ÖZETİ Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanan adam canına kıydı! Milyonerlikten dram çıktı Aydın'ın Efeler ilçesinde, 1974 yılında Milli Piyango'dan büyük ikramiyeyi kazanan 79 yaşındaki Fikret Otar evinde pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. İlk incelemelere göre Fikret Otar'ın silahla kendini vurarak hayatına son verdiği değerlendirildi. Olay anında evde bulunan eşinin işitme engelli olması sebebiyle silah sesini duymadığı belirlendi. 1974 yılında 27 yaşındayken 4 milyon liralık ikramiye kazanan Otar'ın servetinin yıllar içinde eridiği ve son dönemde maddi sıkıntılar yaşadığı iddia edildi. Otar'ın olaydan bir gün önce kahvehanedeki arkadaşlarına oğlunun evini sattığını ve kendisini bir daha göremeyebileceklerini söylediği öğrenildi.

EŞİ SİLAH SESİNİ DUYMADI

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Otar'ın olay sırasında evde bulunan eşinin işitme engelli olduğu için silah sesini duymadığı öğrenildi.

CANINA KIYDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan ilk incelemelere göre silahla kendini vurduğu değerlendirilen Otar'ın cenazesi, olay yerindeki çalışmaların ardından hastane morguna kaldırıldı.

27 YAŞINDA 4 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANMIŞTI

Fikret Otar'ın 1974 yılında 27 yaşındayken Milli Piyango'dan 4 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanarak bir anda dönemin zenginleri arasına girdiği öğrenildi.

Kazandığı parayla uzun yıllar varlıklı bir hayat süren Otar'ın servetinin yıllar içerisinde eridiği ve iddiaya göre yaşamının son döneminde maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.

Otar'ın olaydan bir gün önce kahvehanede sohbet ettiği arkadaşlarına, "Evimden ayrılmak istemiyorum ama oğlum satıyor. Beni bir daha görmeyebilirsiniz" dediği de öğrenildi.