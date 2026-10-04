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3. Sayfa
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 21:51
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 22:00

Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanan adam canına kıydı! Milyonerlikten dram çıktı

Aydın'da 1970'li yıllarda Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanan 79 yaşındaki Fikret Otar, yaşadığı maddi sıkıntıların ardından evinde pompalı tüfekle canına kıydı. Otar'ın ölümünün ardından bir hayat dramı çıkarken arkadaşlarına "Bir daha beni göremeyebilirsiniz." dediği öğrenildi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanan adam canına kıydı! Milyonerlikten dram çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 21:51
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 22:00

'ın Eefeler ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi Krizantem Sokak'taki iki katlı evden gelen silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Fikret Otar'ı (79) pompalı tüfekle vurulmuş halde buldu. 

HABERİN ÖZETİ

Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanan adam canına kıydı! Milyonerlikten dram çıktı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, 1974 yılında Milli Piyango'dan büyük ikramiyeyi kazanan 79 yaşındaki Fikret Otar evinde pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.
İlk incelemelere göre Fikret Otar'ın silahla kendini vurarak hayatına son verdiği değerlendirildi.
Olay anında evde bulunan eşinin işitme engelli olması sebebiyle silah sesini duymadığı belirlendi.
1974 yılında 27 yaşındayken 4 milyon liralık ikramiye kazanan Otar'ın servetinin yıllar içinde eridiği ve son dönemde maddi sıkıntılar yaşadığı iddia edildi.
Otar'ın olaydan bir gün önce kahvehanedeki arkadaşlarına oğlunun evini sattığını ve kendisini bir daha göremeyebileceklerini söylediği öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

EŞİ SİLAH SESİNİ DUYMADI

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Otar'ın olay sırasında evde bulunan eşinin işitme engelli olduğu için silah sesini duymadığı öğrenildi. 

Milli Piyango'dan büyük ikramiye kazanan adam canına kıydı! Milyonerlikten dram çıktı

CANINA KIYDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan ilk incelemelere göre silahla kendini vurduğu değerlendirilen Otar'ın cenazesi, olay yerindeki çalışmaların ardından hastane morguna kaldırıldı.

27 YAŞINDA 4 MİLYON LİRALIK BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANMIŞTI

Fikret Otar'ın 1974 yılında 27 yaşındayken Milli Piyango'dan 4 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanarak bir anda dönemin zenginleri arasına girdiği öğrenildi. 

Kazandığı parayla uzun yıllar varlıklı bir hayat süren Otar'ın servetinin yıllar içerisinde eridiği ve iddiaya göre yaşamının son döneminde maddi sıkıntılar yaşadığı öğrenildi. 

Otar'ın olaydan bir gün önce kahvehanede sohbet ettiği arkadaşlarına, "Evimden ayrılmak istemiyorum ama oğlum satıyor. Beni bir daha görmeyebilirsiniz" dediği de öğrenildi.

 

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ETİKETLER
#aydın
#milli piyango
#efeler
#Fikret Otar
#3. Sayfa
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