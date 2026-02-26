Menü Kapat
 Şenay Yurtalan

Miras işlemleri cinayeti ortaya çıkardı: 17 yıl sonra gelen korkunç gerçek

Manisa'da 17 yıl önce işlenen cinayet miras işlemleri sırasında ortaya çıktı. Aile yakınları miras işlemlerini tamamlayabilmek için Ebru Koyuncu hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemede Koyuncu’nun öldürüldüğü ortaya çıkarken olayla ilgili olarak genç kadının ablası Fatma Köse ve eski eniştesi Ufuk Köse gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

2009’da kaybolan Ebru Koyuncu için akrabaları, babalarının vefat etmesi üzerine miras işlemlerini tamamlamak için jandarmaya başvurdu. Kayıp başvurusunun ardından Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü detaylı araştırmada Ebru Koyuncu’nun cinayete kurban gitmiş olabileceği değerlendirildi.

YASAK İLİŞKİ İDDİASI

Yapılan incelemelerde Ebru Koyuncu'nun, o dönem ablası Fatma Köse'nin dini nikahlı eşi olduğu belirtilen Ufuk Köse'nin yanında çalıştığı tespit edildi. İddialara göre ikili arasında yaşanan ilişki sonucu Ebru Koyuncu hamile kaldı. Çıkan tartışmanın ardından şüphelinin genç kadını iple boğarak öldürdü.

Miras işlemleri cinayeti ortaya çıkardı: 17 yıl sonra gelen korkunç gerçek

BAHÇEDEKİ KAZIDA KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Cinayet şüphesinin netleşmesi üzerine ekipler, olay tarihinde Ufuk Köse'ye ait olduğu belirtilen bahçede kazı yaptı. Yapılan kazıda genç kadına ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Kemikler inceleme için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

"SÖYLEYECEK SÖZÜM YOK"

Olayın ardından abla Fatma Köse ve Ufuk Köse jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk sırasında abla Fatma Köse "Pişman mısınız?" sorusuna "Söyleyecek sözüm yok" derken, cinayeti Ufuk Köse'nin işlediği ifadelerinde bulundu.

