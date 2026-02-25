Menü Kapat
Yol kenarında ölü bulunmuştu! Olayda cinayet şüphesi ortaya çıktı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 45 yaşındaki Saliha Turan, dün sabah saatlerinde yol kenarında ölü bulunmuştu. Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında Saliha Turan'ın eşi olduğu öğrenilen 45 yaşındaki MT. gözaltına alındı.

Yol kenarında ölü bulunmuştu! Olayda cinayet şüphesi ortaya çıktı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün sabah saatlerinde acı bir olay meydana gelmişti. Sabahın erken saatlerinde muz bahçesinde çalışmaya giden bir vatandaş, Zeytinada Mahallesi'nde D-400 kara yolu üzerinde yol kenarında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti. Şüpheli durum üzerine yetkili birimlere haber verilirken bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yol kenarında ölü bulunmuştu! Olayda cinayet şüphesi ortaya çıktı

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede yaşamını yitiren kişinin 45 yaşındaki Saliha Turan olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Turan'ın cenazesi önce Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yol kenarında ölü bulunmuştu! Olayda cinayet şüphesi ortaya çıktı

KOCASI ŞÜPHELİ OLARAK GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında Saliha Turan'ın eşi olduğu öğrenilen 45 yaşındaki M.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yol kenarında ölü bulunmuştu! Olayda cinayet şüphesi ortaya çıktı

Bölgede bulunan güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda başlatılan soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

